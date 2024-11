Zašto ugostitelji dižu cijene? “Pitajte trgovce, otuda ide pritisak…”

Podijeli :

Za rast cijena često se proziva ugostitelje, mnogi su digli cijene i preko onoga što bi bilo očekivano. Ugostiteljska struka upozorava na rast ulaznih troškova i traži porezno rasterećenje. Za Novi dan govorio je predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a, Hrvoje Margan.

Margan je najprije upozorio na potrebu poreznog rasterećivanja.

“Naglasak je na nelojalnoj konkurenciji i poreznom opterećenju. Smatramo da PDV trebalo izjednačiti na 13 % za sve usluge u ugostiteljstvu. Postoji porez unutar lokalne samouprave, zove se porez na potrošnju. Smatramo da je došlo vrijeme da se taj porez ukine. Nitko ga u regiji više ne plaća. To je iznos od tri posto i ide na alkoholna i bezalkoholna pića i mineralne vode. Porez ukupno s PDV-om iznosi i do 28 %. Za male poduzetnike to bi puno značilo, za velike bi tu bilo prostora za investicije”, rekao je Margan.

Ugostitelji se žale na probleme, ministar obećava: Osigurat ćemo vam dovoljno radne snage

Komentirao je i zašto je kava u Italiji skuplja nego u Hrvatskoj?

“Moj kolega u Trstu i ja koristimo identičnu kavu. Međutim, ja ju kupujem u Hrvatskoj za 21 euro, a on za 10,5 eura. Isti su i dobavljač i pakiranje. Zašto je to tako? Odgovor treba tražiti kod trgovačkih lanaca koji to prodaju. Znam da su trošarine različite, ali nama je nabava skuplja. To je pritisak od trgovine prema nama. Ulazni troškovi su nam veći, povećali su se energenti i najam, morali smo radnicima povećati plaće. To sve utječe na cijenu”, kaže Margan.

Gost plaća kvalitetu

Dodao je da se trude da gost bude što zadovoljniji.

“Postoje i oni koji neopravdano dignu cijenu, ali gost na destinaciji to vrlo brzo prepozna. Ako gost plati više, a platio je kvalitetu, on se definitivno vraća. Za velika tržišta mi smo mali, naslanjamo se na lokalnu namirnicu i autohtone proizvode, to su ulazni troškovi veći, ali i kvaliteta. Naš Ceh broj 11.500 obrtnika. Zapošljavamo 30-ak tisuća radnika. Mi direktno sudjelujemo s gostom”, govori Margan.

Nedostaje domaća radna snaga

Margan je rekao kako im nedostaje kvalitetne domaće radne snage.

“Pozdravljamo nove odluke Zakona od 1. siječnja, zapošljavanje koji rasterećuje birokraciju za zapošljavanje radnika. Imamo oko 140.000 stranih radnika, oko 40.000 ih radi u ugostiteljsko-turističkom sektora. Ono što nam nedostaje je kvalitetna domaća radna snaga. Cijena rada se izjednačava s tržištem koje raste”, zaključio je.

