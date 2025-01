Kako do povrata poreza za kupnju prve nekretnine? Ovo su novi uvjeti kvadrature i cijene!

Podijeli :

Luka stanzl/PIXSELL

Ministarstvo graditeljstva izbrusilo je dodatne kriterije za povrat poreza na promet nekretnina ili pola PDV-a. Država neće subvencionirati velike i skupe kuće i stanove, nego će subvencija ovisiti o kvadraturi i cijeni...

Od 1. siječnja na snazi je nova mjera koja omogućuje povrat pola PDV-a kupcima novih stanova kojima je to prva nekretnina, ali i povrat poreza na promet nekretnina ako kupuju od fizičke osobe, a tu je najčešće riječ o polovnoj, već rabljenoj nekretnini (kući ili stanu). Ali neće svi moći dobiti te pune iznose povrata poreza. Iako će mjera vrijediti za one koji su ove godine kupili prvu nekretninu, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sprema kriterije koji bi onemogućili subvencije za kupnju velikih, skupih nekretnina.

Resorni ministar Branko Bačić dosad je javno objavio jedan točan kriterij: subvencije će moći koristiti samo kupci mlađi od 45 godina, čime se želi olakšati položaj mladim obiteljima. Međutim, to je tek jedan od kriterija.

Sve o poreznoj reformi: Veći odbici, porez na nekretnine i rast minimalne plaće… Evo što se još mijenja

“Pravilnikom će se odrediti i ostali kriteriji za ostvarenje prava, poput određene kvadrature stambene jedinice po članu kućanstva (povrat iznosa do određene kvadrature, ako je stambena jedinica veća od propisanog po članu kućanstva), maksimalne cijene stambene jedinice koja je predmet povrata, obveze prijave prebivališta u stambenoj jedinici itd.”, stoji u Newsletteru koje je jučer objavilo Ministarstvo.

Kako neslužbeno doznaju 24sata, nacrt tih dodatnih kriterija već postoji, ali nisu objavljeni jer prvo treba promijeniti zakon o poticanoj stanogradnji, a tek zatim donijeti pravilnik s dodatnim kriterijima. Sve bi trebalo biti gotovo u ožujku, nakon čega će kupci stanova moći podnositi zahtjev za povrat pola PDV-a ili poreza na promet nekretnina. U cijeni kuće ili stana od 150.000 eura, ako se kupuje od tvrtke, PDV je 30.000 eura, što znači da bi kupcu koji udovoljava kriterije država vratila 15.000 eura. Ako se stan ili kuća kupuje od privatne osobe, onda se ne plaća PDV, nego porez na promet nekretnina od tri posto. To znači da na cijenu od 150.000 eura kupac treba platiti dodatnih 4500 eura, koje će mu država vratiti.

Cijena je bitna

Međutim, tu stižu dodatni kriteriji. Što se tiče površine, neslužbeno doznajemo da bi kvadratura do koje bi se mogao dobiti povrat poreza iznosila 50 četvornih metara za samca. A dodatnih 15 kvadrata za člana obitelji. Roditelji s jednim djetetom bi tako imali pravo na maksimalno 80 četvornih metara za koje mogu dobiti povrat poreza. Ako kupe veću nekretninu, za višak kvadrata olakšica ne vrijedi.

Važan kriterij je i cijena. Kako neslužbeno doznajemo, za svako mjesto će se računati prosječne cijene kvadrata, a u većim gradovima i cijene u određenom kvartu ili čak zgradi. Jer velike su razlike u cijeni između pojedinih gradova, a u većim gradovima su značajne razlike između različitih dijelova grada.

“Država preko Porezne uprave već ima te podatke o cijenama u prodajnim blokovima i cilj je za svaku nekretninu za koju će se davati povrat poreza da bude što bliže postignutom cjenovnom razredu. U svakom slučaju, nije cilj subvencionirati nekoga tko kupuje stan od 200 kvadrata ili vrijednosti iznad milijun eura. Osim toga, postojat će obveza prijave prebivališta i zabrana prodaje određeno vrijeme. Ne želimo da netko preproda subvencionirani stan ili ga da u kratkoročni najam” kaže za 24sata sugovornik iz Ministarstva zašto uvode dodatne kriterije.

Ovi kriteriji otežavaju i računicu koja će ovisiti od svakog pojedinog slučaja nakon što kupac podnese zahtjev za povrat poreza. Ugrubo, ako samac do 45 godina kupi novi stan od 60 kvadrata za tri tisuće eura po kvadratu, odnosno plati ga 180.000 eura, dobiva povrat pola PDV-a samo do 50 kvadrata. To znači 15.000 eura umjesto 22.500 eura, koliko je pola PDV-a za punu cijenu koju je platio.

Primorac: Nemojte plašiti građane, zabluda je da je porez na nekretnine harač

Stižu nove mjere

A tu je onda dodatno umanjenje povrata ako je stan kupljen po iznadprosječnoj cijeni te zgrade/kvarta. U svakom slučaju, bit će kompliciranije dobiti povrat dijela poreza. Državni zavod za statistiku je objavio i da su u posljednja tri tromjesečja 2024. cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj porasle čak 12,3 posto u odnosu na prošlu godinu, što još otežava dostupnost nekretnina mladim obiteljima. Na godišnjoj su razini cijene stambenih objekata u Zagrebu porasle, u prosjeku za 7,7 posto. Na Jadranu je rast iznosio 15,9 posto, a na ostalim područjima 16,8 posto.

Iako država sada vraća pola PDV-a u cijeni novogradnje, važno je istaknuti da je on 25 posto za cijenu novogradnje ili četvrtinu cijene. Mnoge države u okruženju imaju odmah nižu stopu PDV-a za kupce prve nekretnine u novogradnji. Ako u Mađarskoj kupujte svoju prvi stan u novogradnji, PDV je tek pet posto, u Poljskoj osam posto, u Sloveniji 9,5 posto, u Srbiji 10 posto, u Austriji 20 posto, a u Grčkoj samo tri posto. U Mađarskoj i Poljskoj limit za nižu stopu PDV-a određen je površinom nekretnine do 150 četvornih metara, a Slovenci nižim porezom subvencioniraju kupnju do 120 četvornih metara. No, Hrvatska je zasad spremila 20 milijuna eura za povrat pola PDV-a kupcima prve novogradnje, odnosno povrat poreza na nekretnine.

Ali nisu ovo jedine mjere. Država obećava staviti u funkciju svojih 1200 praznih stanova i dati ih u najam. Planira graditi i nove stanove, a Ministarstvo je u petak objavilo poziv za gradove i općine kojim će s 46 milijuna eura pomoći stambeno zbrinjavanje mladih.

