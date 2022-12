Podijeli :

Izvor: N1

Ekonomski analitičar Damir Novotny u Novom danu prognozirao je kretanje cijena energenata.

Komentirajući pad cijena goriva, Novotny je kazao da je počeo djelovati tržišni mehanizam kao što se i očekivalo.

“Nafte ima. Iako su cijene nafte bile u padu već tjednima pa su pale na razine prije krize, cijene derivata, a hrvatsko tržište se opskrbljuje derivatima s mediteranskog tržišta, nisu pratile taj pad cijena sirove nafte. Nije bilo dovoljno derivata na Mediteranu i tada smo imali paradoks da su mediteranske zemlje plaćale skuplje nego sjevernoeuropske zemlje pa su u Njemačkoj bili derivati jeftiniji nego u Hrvatskoj”, kazao je Novotny.

Kritizirao je Vladine intervencije kojima su snižavali cijene goriva ocijenjujući da su nesretne i nepotrebne.

“Očekivanja od sljedeće godine, od razine globalne potražnje za naftom, prilično su niska. Velike ekonomije će sljedeće godine imati vrlo slabe stope rasta, osobito kineska ekonomija, a tu onda i potražnja pada”, komentirao je.

Istaknuo je da su velike količine nafte na globalnom tržištu.

“Unatoč smanjivanju proizvodnje nafte od naftnog kartela OPEC+ , ima dovoljno nafte na tržištu. One doista ne mogu imati cijenu od 100 dolara po barelu, one će se kretati oko 80-85 dolara tako da će cijene barela vjerojatno padati, ali ne na razinu kako potrošači očekuju, na onu razinu od 8 kuna po litri goriva. Sigurno je da možemo očekivati nastavak trenda pada u 2023. godini, ali postoji ozbiljan rizik što će se događati u kineskoj ekonomiji. Kineska ekonomija je bila opterećena covid mjerama, proizvodnja i potrošnja su padale, ali teško je prognozirati hoće li se situacija stabilizirati i hoće li doći do naglog otvaranja koje će dovesti do kratkotrajnih manjkova”, rekao je.

