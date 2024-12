Nutricionistica tvrdi da tri dodatka prehrani mogu naštetiti cjelokupnom zdravlju

Podijeli :

Unsplash/ilustracija

Bilo bi sjajno kada bi dodaci prehrani doista bili čudesna rješenja za bolje zdravlje, ali, nažalost, to nije slučaj. Osim što mnogi dodaci prehrani ne ispunjavaju obećane rezultate, neki mogu nositi i značajne zdravstvene rizike.

Prema dijetetičarki Nichole Andrews, specijaliziranoj za onkologiju i prehranu, neki dodaci možda neće imati nikakav učinak ili čak mogu nanijeti štetu, posebno onima koji žele smanjiti rizik od raka, navodi Index.

U nedavnom TikTok videu, Andrews je istaknula tri uobičajena dodatka prehrani koje izbjegava, objasnivši kako mogu biti neučinkoviti ili čak štetni ako se uzimaju u velikim dozama ili bez savjetovanja s liječnikom.

Melatonin

Melatonin je popularan dodatak za pomoć pri spavanju, ali Andrews upozorava: “Dodaci melatonina zapravo mogu poremetiti prirodni ciklus spavanja i budnosti te mogu dovesti do ovisnosti.” Umjesto tableta preporučuje poboljšanje higijene spavanja i prirodne metode za bolji odmor.

Sa suplementima umjereno: Ovi dodaci prehrani mogu naštetiti probavi

Srećom, postoje mnogi koraci kojima možemo poboljšati kvalitetu sna. Primjerice, uspostavljanje redovitog rasporeda spavanja i smanjenje izloženosti ekranima prije spavanja mogu značajno pomoći. Također, stvaranje opuštajuće rutine, poput meditacije ili čitanja, može doprinijeti boljem odmoru.

Vitamin C

Vitamin C ključan je za zdravlje organizma, pa se čini da je dodatak prehrani dobar način za povećanje unosa. No, Andrews ističe da je većini ljudi nepotreban. “Jedna porcija voća ili povrća osigurat će vam dovoljno vitamina C za cijeli dan”, objašnjava, naglašavajući da su cjelovite namirnice bolji izvor ovog važnog nutrijenta.

Dodaci s jabučnim octom

Andrews također razbija mit o dodacima s jabučnim octom za koje kaže da su “manjkavi”. “Oni uklanjaju ključne komponente koje se nalaze u pravim jabukama”, navodi. Umjesto toga, preporučuje uživanje u cijelim jabukama koje osiguravaju vlakna i hranjive tvari često izostavljene u dodacima.

Glavna poruka savjeta dijetetičarke jest da dodaci prehrani nikada ne bi trebali zamijeniti prehranu bogatu cjelovitim namirnicama. Iako mogu biti korisni u specifičnim, medicinski opravdanim situacijama, mnogi popularni dodaci ne ispunjavaju svoja obećanja ili čak predstavljaju rizik.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Deset najvećih glazbenih turneja u 2024. godini Vraća se kultni sitcom