Zbog carine na električna vozila, mogao bi platiti – konjak: Je li na pomolu trgovinski rat EU-a i Kine?

Svjetski poznato piće specifičnog mirisa i teksture, konjak, tek je jedno u nizu žestokih pića koje Kinezi planiraju cariniti. Dovoljno za nemir prozvođača u poznatoj francuskoj regiji.

“Još uvijek ne utječu na nas, no to će se neizbježno dogoditi jednoga dana. U godinu, dvije, tri, ne znamo koliko dugo će to trajati. Osim ako se ne primjene porezi, dodatni troškovi. Malo sam zabrinut, neizbježno. Zabrinjava sve u regiji”, kaže vinogradar i proizvođač konjaka Patrice Merceron.

Zabrinut je i njegov kolega Emmanuel Painturaud. “Zabrinjava to što će se dugoročno smanjivati ​​otkupne količine, a te su količine bile dosta velike. Posljedično, vinogradi bi mogli biti sve manje isplativi jer ćemo na kraju proizvoditi sve manje konjaka”, govori.

Iz Europske unije potvrđena odluka o dodatnim carinama na kineska električna vozila

Najave Kine da će oporezivati žestoka pića posljedica su prošlotjednog glasovanja Europske komisije o nametanju carina na električna vozila. Razlog: Sumnja Bruxellesa na nelojalnu konkurenciju na europskom tržištu zbog mogućeg državnog financiranja tvrtki koje proizvode takva vozila.

Florent Morillon, predsjednik francuskih proizvođača konjaka kaže: “Naša poruka glasi: Da, u potpunosti shvaćamo da je prisutan problem električnih vozila, to ne osporavamo, ali ne možemo biti u ravnoteži, ne možemo biti taoci i imati isključivo binarni sraz konjaka i električnih vozila.”

Stoga se, kažu proizvođači, problem mora riješiti.

“Računovotkinja sam za poljoprivrednike. Ovaj porez mogao bi utjecati čak i na nas. Ako ne mogu više prodati proizvode Kini ili velikim tvrtkama, njihova će se prodaja smanjiti pa će imati financijske probleme”, pojašnjava Anne iz regije Cognac u Francuskoj.

A dok do nametanja carina ne dođe, proizvođači se nadaju uspješnoj prodaji zbog čega ne bi trebali upasti u dugove.

