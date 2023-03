Lalovac: “Copy-paste” mjere, nema garancije da će zaustaviti rast cijena

Podijeli :

Nove Vladine mjere za ublažavanje inflacije za SDP-ovog saborskog zastupnika Borisa Lalovca su samo "copy-paste" prethodnih mjera, a upitno je, kazao je u ponedjeljak, i hoće li one zaustaviti rast cijena "s obzirom da Vlada ne prati dovoljno zbivanja na tržištu".

„To su ‘copy-paste mjere’ iz prethodnih Vladinih mjera starih pola godine, godinu dana. Mjere ne garantiraju da će se zaustaviti rast cijena. Prethodne mjere ograničavanja cijena električne energije i plina nisu zaustavile prelijevanje cijena na građane, i to preko trgovaca”, izjavio je Lalovac komentirajući paket mjera koje je socijalnim partnerima predstavio premijer.

Ako izvršna vlast odluči ‘zamrzavati’ cijene energenata, onda mora biti upoznata s onime što se događa na tržištu, smatra bivši SDP-ov ministar financija, “inače dolazi do toga da se Vlada i trgovci prepucavaju preko medija”.

„Koliko god Vlada pomaže građanima, tržište poveća cijene tako da građanima unutra mjesec ili dva, ‘ispari’ ono što su od Vlade dobili”, kazao je.

Lalovac smatra da je Hrvatskoj potreban paket mjera prema asortimanu od 100 do 200 proizvoda, čija bi cijena, u dogovori s trgovcima, bila između 1 i 2 eura.

„U Francuskoj je, primjera radi, dogovoreno da 200 artikala koštaju po jedan euro. I to u zemlji koja ima duplo manju stopu inflacije od Hrvatske i čiji umirovljenici imaju duplo veće mirovine od hrvatskih”, rekao je.

Što se tiče hrvatskih umirovljenika, Lalovac podupire jednokratne isplate u iznosi od 60 do 160 eura za one najniže mirovine, no dodaje da bi takva mjere trebali postati trajna.

Benčić: Većina Vladinih mjera horizontalne naravi

Zastupnica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić pozdravlja pružanje pomoći najugroženijim kućanstvima, no zamjera Vladi što je većina njezinih mjera „horizontalne naravi”.

“To znači da država nije sposobna, jer nema podatke, po dohodovnom imovinskom cenzusu kategorizirati kućanstva na način da ona kućanstva koja su u najvećem riziku od siromaštva dobiju adekvatne iznose, a ona kojima pomoć ne treba, jer su u višim dohodovnim razredima, dobiju manje”, istaknula je zastupnica.

Najugroženijim kućanstvima potrebno je pomoći i podizanjem zajamčene minimalne naknade, dodala je.

Hrvatska je ovisna o uvozu hrane i pića, tvrdi Benčić, zbog čega je spomenutom sektoru zabilježen najveći rast cijena.

Mi o maržama nemamo nikakve podatke, pa ne možemo imati mjere koje bi ciljale one koji dižu marže, a da ne postoji realna potreba”, naglasila je.

Zastupnica Možemo ističe da, iako Vlada ublažava utjecaj inflacije na građane, još uvijek ne postoje konkretne mjere koje bi stopu inflacije izjednačile s prosjekom u ostatku Europske unije, gdje je ima silaznu putanju.

