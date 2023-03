Čačić: “Plenković govori da pomažu. Nemojte, prestanite pomagati”

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

Gost N1 Studija uživo bio je predsjednik reformista Radimir Čačić.

Komentirao je novi paket Vladinih mjera.

“Mislim da je on više-manje isti kakav je bio i prvi paket. Ponovno se šalje poruka da Vlada nešto čini, naravno s našim novcem. Uvijek me šokira da ima onih koji vjeruju da Plenković i ministri to daju iz svog džepa”, rekao je Čačić.

Dodaje da se novac slijeva u proračun turbo brzinom zahvaljujući inflaciji, a da sve to mi plaćamo.

“Potrošnja je takva kakva je, mirovine naravno nisu rasle ni jednu trećinu u odnosu na inflaciju. Taj dio koji su uzeli, plus porez na ekstraprofit, taj dio sad vraćaju stvarajući si političku podršku i šalju poruku – mi dajemo. Samo s našim novcem”, rekao je Čačić.

Šef Reformista kaže da prvi paket mjera nije bio loš, a drugi koji sad ide će po svemu sudeći biti isti.

“Plenković svjesno i namjerno nije obuhvatio ono o čemu sam ja govorio i kod prvog paketa, a to je da se stvarno pomogne najsiromašnijem dijelu Hrvatske. To je stvarno jednostavno. Umjesto lupetanja, ciganjenja, stvar je krajnje jednostavno, Vlada je trebala donijeti jednostavnu odluku da za jednu trećinu Hrvatske, milijun i 230 tisuća umirovljenika, da za njih povećanje mirovina nije kombinacija povećanje plaća i inflacije pa dobe 6 posto, a inflacija je nominalno 13 posto, a za najsiromašnije je de facto realna preko 20 posto. Nisu to napravili. I ponovno donosi priču o povećanju, što nije povećanje, nego je daljnje smanjenje. Mi stalno derogiramo mirovine, a onda se pokušava prodati gola demagogija – mi pomažemo. Nemojte, prestanite pomagati. Jednostavno dajte umirovljenicima ono što im pripada”, rekao je Čačić.

