N1 doznaje: Država izgubila još 154 milijuna kuna u Agrokoru!

Država je u aferi Agrokor izgubila još 154 milijuna kuna, potvrdila je za N1 Porezna uprava. Riječ je o poreznom dugu koji je nastao u takozvanim neodrživim poduzećima sustava Agrokor nakon uspostave Izvanredne uprave, dakle u mandatima Ante Ramljaka i Fabrisa Peruška koji nisu osigurali da poduzeća kojima su upravljali podmire obaveze prema državi koja ih je na te funkcije postavila.

Kako se proces Izvanredne uprave približavao kraju nakon formiranja Fortenova grupe, a budući da su preostali samo koraci pripajanja ljuštura starih poduzeća tvrtki Agrokor dd, a zatim i likvidacija Agrokora, Porezna uprava usprotivila se pripajanju spomenutih poduzeća Agrokoru dok se dug od 154.544.087,31 kn ne podmiri. Međutim, sutkinja Visokog trgovačkog suda Nevenka Marković odbija 14. rujna 2022. zahtjev Ministarstva financija, uz konstataciju da će se država naplatiti od Agorokora dd, kojem se dužnici pripajaju.

Nepunih mjesec dana kasnije, 12. listopada 2022., Sudski registar RH objavljuje likvidaciju i brisanje tvrtke Agrokor dd. Bio je to povod da provjerimo što je s dugom od 154 milijuna kuna. Iz Fortenova grupe lakonski su nam odgovorili: “Ne postoji rješenje VTS-a kakvo navodite u svom upitu. Nadležni sud je poništio rješenje o poreznom dugu, nakon čega je Trgovački sud završio postupak izvanredne uprave.”

Potvrdu da je država, nakon svih drugih afera u Agrokoru, ostala bez još 154 milijuna kuna, dobili smo tijekom večeri od Porezne uprave, koji su nam u odgovoru napisali i sljedeće:

“Obzirom da je Visoki trgovački sud Republike Hrvatske odbio kao neosnovanu žalbu Ministarstva financija Porezne uprave te da je nadležni registarski sud donio rješenje o brisanju društva iz sudskog registra potraživanje Ministarstva financija Porezne uprave, unatoč poduzetim ovršnim radnjama usmjerenim ka naplati potraživanja, do brisanja navedenog društva iz sudskog registra, nije podmireno. Temeljem svega naprijed navedenog, Ministarstvo financija, Porezna uprava postupa sukladno pravomoćnim rješenjima i pravnim posljedicama pravomoćnih rješenja vezanih uz potraživanja nastalih nakon otvaranja postupka izvanredne uprave nad gore navedenim društvom, a koja su posljedica provedbe nagodbe.”

Pojednostavljeno, Porezna uprava je predvidjela da bi država mogla biti oštećena za 154 milijuna kuna i alarmirala je sud, ali uzalud. Nakon toga počela je 28 dana duga utrka s vremenom u kojoj poreznici nisu uspjeli ovrhom naplatiti milijunski dug od Agrokora prije nego što je on likvidiran. Društva kojima su upravljali Ramljak i Peruško, na prijedlog Vlade i na temelju Lexa Agrokor koji je donijela prva vlada Andreja Plenkovića, tako su dodatno koštala državu. I što se pravosuđa tiče, to je to.