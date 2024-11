Ekonomski analitičar: Zlatno doba Amerike ne dolazi u obzir iz jednostavnog razloga

Podijeli :

N1

Ekonomski analitičar Neven Vidaković bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je komentirao aktualna ekonomska pitanja, među ostalim, i novi mandat Donalda Trumpa.

Neven Vidaković odgovorio je na pitanje kakva ekonomska situacija očekuje Ameriku na čelu s Donaldom Trumpom: “Zlatno doba ne dolazi u obzir, iz jednostavnog razloga, jer bilo kakav rast produktivnosti uzrokovan umjetnom inteligencijom i tehnološkim napretkom će biti umanjen zbog nužne fiskalne konsolidacije koja je u Americi potrebna. Amerika je prezadužena i tu se ne radi samo o standardnim omjerima druga i BDP-a, radi se o fizičkoj masi. Deficit njihove prošle fiskalne godine je 1,8 bilijuna dolara, skoro 2 posto globalnog BDP-a.”

Hoće li Trumpova najava uvođenja carina izazvati recesiju u Europi?

“Privatni sektor je uništio radna mjesta”

“Američka ekonomija je prošli mjesec pokazala iznenađujuću i alarmantnu slabost, ali jedna lasta ne čini proljeće. Kad se uzme izvješće o zaposlenosti i kada se izbije državni sektor, privatni sektor je uništio radna mjesta. Ovo je prvi put od covida da je privatni sektor smanjio broj zaposlenih”, dodao je analitičar.

Komentirao je i Trumpovu politiku carina: “Trump se promijenio i sazrio, to je kristalno jasno. Jedan od najvažnijih trenutaka u Trumpovom prošlom mandatu, koji ga najbolje opisuje, je njegov govor u UN-u. Rekao je da Amerika nikada neće biti talac autokratskih režima kao što je to Njemačka, a Nijemci su se smijali i odmahivali rukom. Par godina kasnije se pokazalo da je čovjek bio za sve u pravu. Kada se pričalo o NATO-u došao je i rekao: koji je dogovor, da se izdvaja 2 posto BDP-a? Amerika to izdvaja, tko još izdvaja?”, istaknuo je te nastavio:

Trump najavljuje visoke carine i za konkurente i za saveznike SAD-a

“Nitko ga nije shvaćao ozbiljno, a sada ga svi shvaćaju ozbiljno”

“Nitko ga nije shvaćao ozbiljno, a sada ga svi shvaćaju ozbiljno”, dodao je Vidaković i istaknuo da je priča o europskom jedinstvu i zajedničkom tržištu priča koja se vrlo brzo može raspasti.

“Jedna stvar nije otkrivena: što Trump hoće? Da bi došli do toga što Trump hoće moramo definirati što Trump mora. Trump ne želi ukinuti rat u Ukrajini jer je njemu stalo do mira, već on mora zaustaviti rat u Ukrajini jer Amerika nema novaca. On mora osnažiti američku infrastrukturu jer se globalni svijet svodi na jedno trivijalno pitanje: zašto podzemna željeznica u Kini vozi 160 na sat i svaki vagon ima drugačiju klimu, a u Americi je podzemna puna štakora i stara 50 godina? Kada krenete od toga vidite da je Amerika slaba i oni se sada moraju zatvoriti da bi proveli znanstvenu konsolidaciju, fiskalnu konsolidaciju, ekonomsku konsolidaciju i dobili ozbiljnost koju su zbog četiri godine njega i četiri godine Bidena izgubili”, dodao je Vidaković.

“Mi u Europi nemamo snagu postaviti to pitanje”

Trump nazvao Putina, otkriveno što mu je rekao

Analitičar je kazao da je Europa u inflaciji, ali da je to u Europi prestao biti problem: “Ako ekonomska nestabilnost potraje ona se pretvara u političku nestabilnost.”

“Kako je Europa sebe dovela u situaciju da jednu Mađarsku gurne od sebe? Kako je moguće da istočna Njemačka glasa za AfD i da se istočni blok buni protiv Bruxellesa? Taj isti istočni blok koji je prije 35 godine vidio spas i nadu u Europi. Mi u Europi nemamo snagu postaviti to pitanje, na vrhu nemaju snagu za to. Dok se ne postavi to pitanje Europa će imati osmrtnicu u obliku Draghijevog izvještaja”, istaknuo je Vidaković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Doznajemo: Palo 16 ljudi. Uzimali novac da puste neispravne aute na tehničkim pregledima Politolog: Jedna kandidatkinja bi u drugom krugu mogla biti veći problem za Milanovića nego Primorac