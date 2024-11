Hoće li Trumpova najava uvođenja carina izazvati recesiju u Europi?

Podijeli :

N1

Ekonomski analitičar Damir Novotny bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišić s kojim je razgovarao o rezultatima američkih izbora i politikama Donalda Trumpa.

Podsjetimo, Republikanski kandidat Donald Trump osvojio je drugi mandat predsjednika SAD-a nakon što je u utrci za Bijelu kuću pobijedio aktualnu demokratsku potpredsjednicu Kamalu Harris.

Damir Novotny je rekao kako je Donald Trump najavio nastavak onih politika koje je vodio u prethodnom mandatu: “Snižavanje poreznog opterećenja, korporativnih dohodaka, snižavanje poreznog rasterećenja dohodaka, zatvaranje granica, podizanje carina, antimigracijska politika. Sve su to politike koje nisu nove i koje su rezultat dubokih tektonskih promjena, društvenih i ekonomskih, u SAD-u u protekla dva desetljeća. Stvaraju se novi društveni slojevi koje on jako dobro adresira.”

Europa traži oslonac dok se Trump vraća na vlast: “Europljani doista imaju nož pod grlom”

“Nije Trump osvojio republikance, oni su izmislili Trumpa”

“Nije Trump osvojio republikance, upravo suprotno, republikanci su kao politički korpus, izmislili Trumpa”, dodao je analitičar.

Odgovorio je na pitanje može li Trump u kratkom roku promijeniti životni standard Amerikanaca: “Snižavanjem poreza na dobit poduzetnika i poreza na dohodak građana u kratkom roku će se osjetiti učinci takvih politika, ali su oni pogubni već u srednjem roku pa čak donose i destruktivne i dugoročne opasne posljedice.”

Novotny je komentirao val nezadovoljstva u Americi: “Paralelu možemo pronaći prema Europi pa i prema Hrvatskoj, osjećaj da smo prije bolje živjeli uz manje rada. Kako se polarizira društvo? Stvara se jedna elita ljudi koja dobro zarađuje u filmskoj industriji, informatičkoj industriji i to su ljudi koji su podržali Harris, ali to nije dovoljno. Srednji sloj, ljudi koji nemaju dovoljno znanja i obrazovanja, su zarađivali dobro zbog toga što se njihova cijena rada mogla ugraditi u skupe proizvode.”

“On je supergenij!” Evo koliko je Musk bogatiji nakon Trumpove pobjede

“Njihovi proizvodi više nemaju vrijednost koju su imali nekada. Te proizvode proizvodi Kina, druge zemlje. Ti ljudi su ostali bez dobro plaćenih poslova koji nisu zahtjevni. Sada se stvari radikalno mijenjaju”, dodao je analitičar.

“Ljudi koji nemaju talent, znanje su glasali za Trumpa”

Istaknuo je da u Americi postoji prostor za ljude s talentom i znanjem: “Ljudi koji nemaju talent, znanje… su glasali za Trumpa, on njima obećava mnogo, obećava im više plaće, manje poreze.”

“Zato je dobio i velike korporativne pobornike kao što je Elon Musk, koji se zalažu za niže poreze na dobit poduzetnika. Kako će on to financirati? Imat će manjak u proračunu. Gdje će on to nadoknaditi? On misli da će to postići povećanjem carinskih stopa”, dodao je Novotny.

Ekonomisti upozoravaju na utjecaj koji bi izbor Donalda Trumpa mogao imati na globalnu ekonomiju

“Hrvatska to neće osjetiti”

Analitičar je odgovorio na pitanje je li moguće da Trumpove politike, odnosno uvođenje carina, izazovu recesiju u Europi i što bi to značilo za Hrvatsku: “Potpuno zatvaranje SAD-a bi moglo značiti zaustavljanje globalnog rasta. Europska unija nije toliko u opasnosti od recesija, recesija dođe i prođe. Ovdje je veći problem stagnacija, njemačka je ekonomija u stagnaciji, kao i japanska. To će se dogoditi i Europskoj uniji.”

“Hrvatska je marginalna ekonomija, na rubu svega, ali opet blizu velikih razvijenih tržišta srednje Europe i vjerojatno neće osjetiti narednih nekoliko godina globalne tektonske promjene”, dodao je Novotny.

Sve detalje američkih izbora pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Tri biljke koje morate posijati u studenom kako biste osigurali odličan urod na proljeće Potres u Zagrebu tijekom noći