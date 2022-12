VIDEO Pevec o prodaji Pevexa: Upozoravam kupca da ne kupuje mačka u vreći!

Podijeli :

Izvor: Pevec/N1

Nakon objave u medijima da se prodaje „Pevex“ priopćenjem se oglasio i Zdravko Pevec koji tvrdi da se kupcu prodaje mačka u vreći, jer ime „Pevex“ ne smiju koristiti te ističe da je proces u kojem traži poništenje "oduzetog vlasništva" u tijeku!

“Moja istina”, naslov je priopćenja koje je Pevec uputio preko PR agencije.

“Vujnovče i Radiću, mijenjajte ime Pevexu prije nego ga prodate, inače varate kupca, mene, državu…”, poručuje Pevec, koji je snimio i video kao odgovor Pevexu.

Također, poručuje da je proces u kojem traži poništenje oduzetog vlasništva u tijeku.

“Želim upozoriti potencijalnog kupca “Pevexa” da ne kupuje mačka u vreći! Tim prije, jer tvrtka “Pevex” nema ni jedan jedini zaštićeni znak. Zadnja dva koja su prijavili, Državni zavod za intelektualno vlasništvo im je poništio. Riječ je o najmjerodavnijoj državnoj instituciji koja štiti intelektualno vlasništvo, koja vodi brigu o autorstvu”, priopćio je Pevec.

Tvrdi kako je jednako bombastična informacija da prodaju tvrtku za pola milijarde eura jer “vjerovali ili ne, ali to je čak 30 x više nego što iznosi knjigovodstvena vrijednost tvrtke”.

“Ako prodaju tvrtku po tom iznosu domoći će se nepripadajućeg bogatstva. Trenutno jedna dionica Pevexa vrijedi 10.000 kuna, a po prodaji vrijedit će nevjerojatnih 300.000 kn. I onako su firmu dobili bud zašto, a sad će to za njih biti još unosniji posao. To je nevjerojatno za firmu u stečaju, ali to je i potvrda svega onoga što sam govorio i prije, kad sam upozorio da su moju tvrtku koja je vrijedila i više od 4 milijarde kuna uspjeli ‘kupiti’ za sitniš!”, tvrdi Pevec.

Smatra kako je ova najava prodaje zapravo pravi pokazatelj koliko je Pevec vrijedio kad ga je stečajni upravitelj prodao.

Najavio je kako ostaje i dalje u borbi za ime kompanije te kako će se potruditi da vratim imovinu i kompaniju koju su mi oduzeli.