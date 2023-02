Po “jednorozima” smo na vrhu EU-a, no što to znači za Hrvatsku?

Podijeli :

Stevica Kuharski iz fonda Fil Rouge Capital komentirao je u Newsnightu uspjeh Photomatha i generalno situaciju s hrvatskim startupima.

Podsjetimo, Google kupuje hrvatsku aplikaciju Photomath. Kupnju još trebaju potvrditi regulacijska tijela Europske unije. Photomathova tehnologija pomoći će Googleu da poboljša svoju sposobnost pružanja boljih iskustava u učenju matematike učenicima, pomažući u izgradnji Googleove ponude pomoći za domaće zadaće za korisnike.

“Svaka akvizija, tj. investicija u hrvatske startupe je više nego dobrodošla”, komentirao je Stevica Kuharski i dodao:

“Rastemo zadnjih godina i vidi se zrelost i osnivača startupa i ideje koju predstavljaju. Photomath je nastavak priče od prošle godine. Google je u svibnju pokazao interes, a ono što slijedi – trebamo dočekati odobrenje regulatora u EU-u i onda možemo reći da se radi o jednoj od navećih priča koja se dogodila u Hrvatskoj.”

Na pitanje zašto Google treba Photomath, objašnjava: “Premda ima oko 300 milijuna korisnika, realno aktivnih je desetak milijuna. Ono što se akvizicijama dobija je brzina razvoja i znanje. To u praksi znači da Google neće trebati toliko vremena da dođu do 10 milijuna aktivnih korisnika. To Google kupuje, vrijeme. Najveća prednost Photomata je što se svi izračuni događaju na mobilnom telefonu.”

Pojašnjavajući što ovakve vijesti znače za Hrvatsku objasnio je jedno pravilo u startupu:

“Prvi zaposlenici imaju pravo na udio u kompaniji, a to pravo se izvršava u trenutku prodaje. U praksi će više ljudi imati pristup kapitalu nakon same prodaje. Nakon akvizicije ti prvi programeri vole investirati u druge startupe i pomagati drugima da dođu do uspjeha.”

S obzirom da se radi o maloj zemlji, Hrvatska možda nema veliku ulogu na globalnoj mapi investicija, no Kuharski ističe:

“Hrvatska sa 3,8 milijuna stanovnika i poduzetničkom klimom kakva je, osuđena je na izvoz. To je istovremeno i najveći uspjeh. S obzirom na to da imamo dva službena jednoroga, kompanije vrednije od milijardu dolara, Rimac i Infobip, na vrhu smo europske ljestvice što se toga tiče.”

Dodaje da je tim važniji od ideje: “Uvijek je najvažniji tim. Osrednji tim s najboljom idejom neće napraviti gotovo ništa, ali izvrstan tim i osrednja ideja napravit će izvrsnu stvar. Hrvatska je mala, naše tržište je malo i zato startupi moraju nakon početnog uspjeha ovdje krenuti van.”

Kao najveću prepreku hrvatskim startupima ističe činjenicu da zajedničko tržište postoji samo na papiru. “Zbog granica i različitih pravnih sustava to nije tako. Zato je SAD u prednosti jer se radi o jedinstvenom jeziku, tržištu i jedinstvenom zakonodavnom okviru.”

