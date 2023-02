IT stručnjak: Prodaja Photomatha jedna je od najvećih vijesti ikad za IT u RH

Podijeli :

Google kupuje hrvatsku aplikaciju Photomath - vijest je to koja je danas kao bomba odjeknula hrvatskim medijima. IT novinar Dragan Petric ocjenjuje to kao veliku vijest, štoviše, kaže da je to jedna od najvećih vijesti koja se u Hrvatskoj ikad dogodila kada je u pitanju IT sektor.

“Ne zato što je Google napravio akviziciju, nego jer se radi o jednom od najvećih faktora na IT sceni koji je zaslužan i za globalnu popularizaciju hrvatskog IT-a”, pojasnio je Petric.

Upitan po čemu je ta aplikacija toliko dobra da ima više od 300 milijuna skidanja, Petric je odgovorio:

Google kupuje hrvatski Photomath

“300 milijuna skidanja Photomath aplikacije smo imali u lipnju, a sad je ta brojka sigurno još i veća. To su impresivne brojke, niti jedna aplikacije iz Hrvatske ili šire regije nije bila toliko korištena. Radi nešto što niti jedna druga aplikacija ne može ili ako pokušava, ne čini to toliko dobro. Ne samo da rješava matematičke zadatke, nego ispisuje i postupke rješavanja. Jedan koristan alat iza toga stoji jako puno programiranja i umjetne inteligencije koja mora simulirati ljudski način razmišljanja, kako riješiti određeni matematički zadatak.”

Istaknuo je da cijena nije potvrđena te da ne bi niti trebalo baratati nikakvim brojkama dok s tom informacijom ne izađu iz hrvatske kompanije ili Googlea.

Na pitanje zašto prodaju treba odobriti Europska unija, Petric pojašnjava:

“Koliko je meni poznato, to je jedan od mehanizama obrane od monopola. Drugo, to je i obrana od big tech kompanija iz SAD-a koje osvajaju europsko tržište. U interesu EU je da regulira njihov nastup na tržištu EU. Mislim da to neće biti neki problem u slučaju akvizicije Photomatha”, rekao je Petric.

