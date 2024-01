Posao iz snova: Za spavanje nude više od 10.000 eura!

Podijeli :

Tvrtka Bensons for Beds nudi posao za ulogu Chief Sleep Officer (CSO), odnsno traži osobu koja bi zarađivala - spavanjem.

Ovo doista zvuči kao posao iz snova, a osoba koja bude izabrana dobit će 10.000 funti (oko 11.600 eura) za šest mjeseci zaposlenja na pola radnog vremena koje pokriva 874 sata obuke, spavanja i besplatnog šopinga, prenosi Daily Star.

“Sretni kandidat će moći testirati do jedan madrac svaka dva tjedna, četiri jastuka mjesečno i jedan krevetni okvir svakih 6 tjedana”, pojasnila je Carrie Westwell, voditeljica odjela za ljudske resurse u ovoj britanskoj tvrtki.

“To je savršena uloga za svakoga tko želi nadopuniti svoj postojeći prihod ili želi istražiti industriju kreveta prije nego što se odluči na veliki korak i promjenu karijere”, dodala je.

Istraživanje tvrtke Bensons for Beds također je otkrilo da je 28% Britanaca zaspalo na poslu kada to nije trebalo, a glavni razlozi za to bili su dosada (33%), nisu se osjećali dobro (30%) i pretopla prostorija (24%).

Više od 14 sati treninga ‘u krevetu’ dobit će sretni kandidat kako bi razvio svoje znanje i razumijevanje spavanja. Također će naučiti prepoznati okidače koji pridonose lošem snu i dobre navike koje bi ljudi trebali usvojiti kako bi poboljšali optimalne obrasce spavanja.

