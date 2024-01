Odvjetnica o udaru Plenkovića na N1: Iznenađena sam, on je pravnik. Polulegalno mi je nepoznat pojam

Podijeli :

N1

Odvjetnica Gordana Grubišić u Novom danu s našim Tihomirom Ladišićem komentirala je izjave predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i ministrice Nine Obuljen Korižinek o poslovanju N1 televizije u Hrvatskoj. Podsjetimo, premijer je u utorak kazao da N1 posluje polulegalno da bi ga u srijedu demantirala njegova ministrica kulture i medija koja je kazala da N1 potpuno legalno emitira u Hrvatskoj.

“Dok Hrvatska RH dio EU-a, onda je medij koji je europski ujedno i hrvatski. Što se tiče izjave Plenkovića, po struci sam još više iznenađena jer on je pravnik. Polulegalno je pojam koji je meni nepoznat”, kazala je, dodajući da je nešto ili zakonito ili nezakonito.

Ističe da njegova izjava ima težinu, kao i izjava ministrice. “Ne bih to tako paušalno odbacivala kako je to ministrica pokušavala banalizirati.”

N1 Hrvatska o izjavi predsjednika Vlade RH: Pritisak na slobodu medija Ministrica kulture nakon Plenkovićeve izjave o N1: Vi potpuno legalno emitirate u Hrvatskoj

Ministrica je premijerovu ocjenu “polulegalno” malo preinačila, navodeći da je, iako N1 posluje legalno i ne krši nikakav zakon, N1 “onkraj zakona”.

“Ministrica u tom pokušaju da banalizira izjave premijera produbljuje nerazumijevanje tematike i hrvatskog rječnika. Onkraj znači s one strane nečega. Ministrica je kontradiktorna, kaže da ste legalno tu, a istovremeno kaže da ste s one strane zakona. Teško mi je reći bilo što suvislo na nekonzistentne izjave”, rekla je Grubišić.

Odvjetnica se osvrnula i na izjavu Obuljen Koržinek koja je rekla da pritisak na N1 može vršiti luksemburški premijer, a ne hrvatski.

“Rekla bih da premijer i ministrica moraju biti svjesni svoje funkcije i da sve njihove izjave donose određene posljedice. Upravo ovim izjavama se postigla svrha, ne bavimo se pitanjem novinarke nego se bavimo ne-temom. Da postoji sumnja u regularnost emitiranja N1 u Hrvatskoj ne bi onda N1 skoro deset godina emitirao”, istaknula je Grubišić.

Komentirala je i izjavu ministrice koja kaže da se na N1 ne primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo.

“I to mi jedna velika nepoznanica, ne znam što je time mislila reći. Ako to misli, neka me kontaktira pa ću je povesti na sud jer i danas idem na sud gdje mi je N1 kao stranka na koju se primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo”, dodala je odvjetnica.

Osvrnula se i na situaciju s tužbama prema medijima. “To je jedan trend, da osoba koja ne želi da se o njoj propituje i postavljaju pitanja, krene šamarati s tim ‘tužit ću te'”, kazala je odvjetnica i dodala da ima povjerenja u hrvatske sudove.

