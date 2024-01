Rangirani najvjerniji partneri Zodijaka: Od broja 1 bježite, a 12 će vam biti odan zauvijek

Podijeli :

Što to znači biti zaista odan u odnosima? Za neke ljude, to znači nemati afere. Za druge, to znači braniti jedan drugog, čuvati si leđa kroz sve životne uspone i padove.

Svi znakovi posjeduju osobine i ponašanja koja ih prate tijekom odnosa. Ovdje su znakovi zodijaka poredani od najnevjernjih do onih najviše vjernih.

1. Strijelac

Strijelci su nevjerojatni ljudi – stvarno jesu. Ali kad je u pitanju “lojalnost”, oni su jednostavno previše kapriciozni i slobodni da bi se ikada mogli 100 posto obvezati.

Nije da će baš svaki Strijelac biti nevjeran u vezi, ali teško im se obvezati i ostati vjeran, to je definitivno.

Oni toliko gladuju za iskustvom da su redovito su u iskušenju da zakorače u nepoznato. Nažalost, to se često prenosi u njihove odnose, piše Atma.hr.

2. Vodenjak

Vodenjaci su izrazito ambiciozni, pogotovo kada se radi o velikim promjenama u svijetu, a to je, na žalost, upravo ono što je njihova propast.

Toliko su filantropski nastrojeni da će žrtvovati vlastite odnose radi većeg dobra.

Neće baš svi pasti u iskušenje, ali će mnogi zbog svoje ljubavi prema poslu većinu noći ostajati na radnom mjestu do kasno navečer.

3. Ribe

Ribe su sjajni ljubavnici, ali često su zaglavljeni u svojim čarobnim imaginarnim svjetovima, vođeni svojim nadahnućem da nađu zeleniji pašnjak da jednostavno osjećaju da ga moraju pronaći.

Ribe vole biti zaljubljene, ali ne vole zaglaviti.

Žele da život bude evolucija njihovih interesa i kad jednom osjećaju da su prerasli u odnos, nastavit će se, bez obzira na to sviđalo se to vama ili ne.

4. Jarac

Jarac je manje lojalan od ostalih znakova, ali nije posve nepouzdan.

Oni vole preuzeti vodstvo u odnosima i mogu završiti tako što će privući ljude koji ne uzvraćaju osjećaje i odanost istom mjeru.

Ako ne budu pažljivi, ulagat će u odnosu više truda od druge osobe, umjesto da se posvete onima koji to zaslužuju.

5. Djevica

Djevice su previše paranoične da bi bile potpuno lojalne, ali su također i previše paranoične da bi igrale zakulisne igre ili ostavili nekoga bez dobrog objašnjenja.

Da, oni će biti uz vas ako im se sviđate, ali nakon što taj interes popusti, oni će biti spremni krenuti dalje.

Nikad nemojte sumnjati da će vas Djevica brzo zamijeniti.

6. Ovan

Ovnovi se nalaze gotovo savršeno rangirani u sredini skale”vjernost vs. nevjernost”.

Svakako, definitivno se zalažu za ljude koje vole i previše su principijelni da bi igrali dvostruku igru.

Međutim, ako Ovan pronađe nešto što ih intrigira, slijedit će svoje srce. Njima je to najlogičnija stvar za napraviti.

7. Blizanci

Blizanci su zapravo vrlo lojalni partneri, iako im znak (koji ih predstavlja) sugerira drugačije.

Ono što im ljudi često ne priznaju je činjenica da su zapravo nevjerojatni u odnosima.

Snažno su zaljubljeni u bilo koga tko ih nadahnjuje, a uz svog partnera će biti i u dobru i u zlu.

8. Vaga

Kao vladari ljubavi i romantike, Vage su sklone biti predani svojim partnerima.

Međutim, ono što im ponekad stoji na putu je kombinacija njihove neodlučnosti, taštine i ljubavi prema ljubavi.

Kada se to izmiješa u određenim okolnostima, može postati smrtonosno za njihove odnose. Sve najviše ovisi o tome jesu li našli pravu osobu.

9. Bik

Bikovi su tvrdoglavi, a to je osobito istinito kada se radi o ljudima koje vole.

Oni su poznati po tome što su jedni od najdragocjenijih partnera.

Iako ponekad mogu biti razdražljivi i plitki, jednom kad vas zavole, to će biti zauvijek.

10. Lav

Lav će braniti svoje partnere i prijatelje kao sebe samog, što znači vrlo žestoko.

Njihova druga polovica postaje ekstenzija njega samoga i često postaju pretjerano uzrujani ako se nešto loše dogodi ljudima koje vole.

Lav će stati na vašu stranu, bez obzira na protivnika i žestoko će se suprotstaviti svima koji vam žele učiniti nešto nažao.

