Pred stanovnicima Njemačke je novo poskupljenje

Poštarina za pisma u Njemačkoj vjerojatno bi mogla porasti do 10,5 posto 2025. godine. Moglo bi doći i do poskupljenja slanja paketa, navode njemački mediji.

Očekuje se da će se poštarina za pisma u Njemačkoj povećati u sljedećoj godini. Agencija za mreže namjerava dopustiti poštanskim službama povećanje cijena pisama za oko 10,5 posto, prenosi Fenix-magazin.

Nedavno je slanje pisama poskupjelo za 4,6 posto u 2022., a sljedeće povećanje cijena dolazi početkom 2025. godine.

Još uvijek nije jasno kolika će točno biti poštarina za svaku vrstu pisma – pošta će to odlučiti u sljedećem koraku, napominju mediji.

Razlog povećanja poštarine su povećani troškovi koje pošta mora snositi. Kao takozvani pružatelj univerzalne usluge, tvrtka je dužna dostaviti pošiljke bilo gdje u Njemačkoj – čak i na usamljenu farmu gdje je dostavljaču potrebno mnogo vremena na putu.

Standardno pismo moglo bi koštati 95 centi

Slanje standardnog pisma težine do 20 grama trenutno u zemlji košta 85 centi, kompaktno pismo težine do 50 grama košta 1 euro, a razglednica košta 70 centi, plus druge vrste pisama.

Prema stručnjacima iz industrije, standardno bi pismo u budućnosti moglo koštati 95 centi. Ali, može biti i malo više ili manje, jer pošta može povećati poštarinu raznih vrsta pisama.

Prema želji vlade, slanje standardnog pisma ne bi trebalo koštati više od 1 eura. U zbroju svih predviđenih isporuka inflacija može iznositi najviše 10,5 posto. Očekuje se da će mrežna agencija odobriti poskupljenja krajem godine. Nove cijene vrijedit će dvije godine.

Povećanje cijena paketa

Vjerojatno će poskupjeti i paketi tržišnog lidera DHL grupe, koja u domaćem poštanskom poslovanju djeluje kao Deutsche Post. U tom području mrežna agencija želi logističaru dati povećanje cijene od oko 7,2 posto.

Ovo se odnosi samo na pakete koje privatni kupci šalju sami, a ne na pakete koje online trgovac na malo šalje kupcu – DHL može odrediti te cijene s korporativnim klijentima bez prethodnog angažiranja Savezne mrežne agencije.

Još je nejasno kada će pošta poskupjeti te privatne paketne pošiljke koje se mogu uručiti na šalteru ili u automatima. Za razliku od tržišta pisama, bonska logistička tvrtka ima neke veće konkurente na tržištu paketa – tako da poštanski korisnici imaju jednake alternative.

Opseg pisama se smanjuje

U digitalnom dobu pisma postaju manje važna: ljudi se sve više oslanjaju na digitalnu komunikaciju, poput chatova ili e-pošte. Zbog toga količina pisama već duže vrijeme pada.

Prošle godine je pošta prevezla oko 5,9 milijardi pisama, trećinu manje nego prije deset godina (7,8 milijardi). Ovo ne uključuje reklamnu poštu.

Potražnja za paketima je sve veća, pogotovo jer ljudi sve više naručuju putem interneta.

U 2023. DHL je isporučio oko 1,7 milijardi paketa u Njemačkoj, oko dvije trećine više nego 2013., kada je kompanija prevezla milijardu pošiljaka. Ova dva trenda – sve manje pisama i sve više paketa – vrlo će se vjerojatno nastaviti i u budućnosti, navode njemački mediji.

