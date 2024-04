Poslodavci na mukama: Više od polovice zaposlenih u ovoj industriji namjerava dati otkaz

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Iako se posljednje vrijeme puno pisalo o gospodarskoj neizvjesnosti i otpuštanjima u IT i tehnološkoj industriji, još uvijek je jedan od njihovih najvećih izazova zapošljavanje i zadržavanje talenata. Potvrđuje to i velika godišnja anketa Skillsofta u kojoj je više od pola IT stručnjaka otkrilo da će donekle (28 posto) i vrlo vjerojatno (25 posto) napustiti radno mjesto u sljedećoj godini.

Kao jedan od glavnih razloga ističu osjećaj nedovoljne plaćenosti, ali i nedostatak prilika za profesionalni razvoj. S druge strane, IT čelnici ističu da im je kod zaposlenika veliki problem nedostatak vještina jer su tehnološke promjene naprosto prebrze, zbog čega se nužno moraju usredotočiti na stalna usavršavanja.

“U IT industriji imamo puno mladih osoba koje skupljaju iskustvo i odlaze raditi izvan Hrvatske ili ostaju u domovini raditi remote za strane poslodavce. Tu je glavna problematika, jer država kroz besplatno obrazovanje ulaže u razvoj stručnjaka, a oni kasnije napuštaju državu. S obzirom na visoku potražnju stručnjaka, suočavamo se s izazovom zadržavanja talentiranih pojedinaca zbog konkurentnosti i očekivanja koja imaju o d poslodavca”, izjavio je za Poslovni dnevnik Arthur Vašarević, Country General Manager CRO/SLO/BiH u tvrtki Schneider Electric.

Odlazak stručnjaka najčešće je potaknut nedovoljnom plaćom i ograničenim mogućnostima za profesionalni razvoj. Istovremeno, IT lideri se bore s nedostatkom vještina među svojim zaposlenicima zbog brzih tehnoloških promjena koje zahtijevaju stalno usavršavanje.

Stoga je ključno pružiti pravednu plaću, prilike za napredovanje te kontinuiranu edukaciju kako bi se privukli i zadržali talenti.

