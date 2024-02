Provjerili smo koliko zarađuju trgovci sad kad su im nedjelje neradne

Podijeli :

Damir Spehar/PIXSELL

Trgovcima je Ustavni sud 6. veljače srušio sve nade potvrdom novog Zakona o trgovini, kojim se dopušta rad samo 16 nedjelja u godini, zbog čega se stvorila panika kako bi to moglo biti devastirajuće za njihovo poslovanje.

Vlasnik pekarnice napravio potez zbog kojeg može raditi svake nedjelje Predsjednik udruge Glas poduzetnika komentirao Zakon o trgovini: Ljudima se brani ključno ustavno pravo – rad!

Osim trgovina, pogođene su pekarnice pa se neki njihovi vlasnici snalaze na domišljate načine kako bi poslovali sve dane u tjednu. Ali, ne mogu tako nešto učiniti svi i u moru njihovih kritika zakonu koji je implementiran u srpnju prošle godine, ostaje dojam da se gubi ozbiljan novac.

No, s obzirom da su se potrošači već navikli na to da nedjeljama u pravilu ne mogu u trgovine, više kupuju drugim danima, zbog čega u teoriji potrošnja ne bi trebala biti ništa slabija. A je li to uistinu tako, provjerili smo putem Porezne uprave.

Ona na jednom mjestu bilježi fiskalizaciju u prometu gotovinom pa se zna kad je i koliko računa izdano te u kojim iznosima. Ono što se iz toga moglo vidjeti, vrlo je zanimljivo. Naime, podaci koje smo provjerili tiču se siječnja prošle godine, kad se normalno radilo nedjeljama, i siječnja ove godine kad se nije radilo.

Ako gledamo samo Grad Zagreb, u tom je periodu prošle godine izdano 28 milijuna i 42 tisuće računa u iznosu od 466,52 milijuna eura. Ove godine izdano ih je 29 milijuna i 30 tisuća, u vrijednosti 514,57 milijuna eura.

Iako se radilo u pravilu šest dana tjedno, trgovine na veliko i malo zabilježile su veće prihode, ali i izraženiji promet. Dapače, identično je i kad se gledaju apsolutno sve druge županije u Hrvatskoj. Više je izdanih računa i veći su njihovi iznosi.

Postoje samo dvije iznimke kad gledamo broj izdanih računa – Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska županija. Dok je u prvoj izdano prošle godine 13,78 milijuna računa, u ovoj ih je izdano tijekom siječnja 13,77 milijuna. No, njihov iznos ove godine je na 226,91 milijuna eura u odnosu na prošlogodišnjih 202,21 milijuna eura.

Što se Primorsko-goranske županije tiče, prošle godine izdano je 8,57 milijuna računa u odnosu na 8,55 milijuna ove godine. S tim da su prošle godine iznosi bili 131,66 milijuna eura, a ove godine 147,63 milijuna eura.

U konačnici, ako sudimo prema podacima Porezne, Zakon o trgovini nije negativno utjecao na promet koji bilježe trgovci, ali ove brojke svakako ne pričaju svačiju priču…

