Provjerite radno vrijeme trgovina i šoping centara na Silvestrovo i Novu godinu

Podijeli :

Izvor: N1/ ilustracija

Staru godinu ispraćamo u subotu, a najluđa noć, ona na nedjelju, donosi nam novu 2023. godinu. Doznajemo kako rade trgovine i šoping-centri tijekom tih dana i gdje i kad možete u šoping tijekom vikenda.

Provjerite kako rade trgovine i centri na Silvestrovo i Novu godinu Vatikan se priprema za sprovod bivšeg pape Benedikta XVI., poznati neki detalji Putin odobrio podmirenje dugova za ruski plin u stranoj valuti

Trgovački lanci i šoping-centri prilagodili su radno vrijeme nadolazećim danima Silvestrova (Stare godine) i Nove godine.

SPAR i INTERSPAR – radno vrijeme

U subotu će INTERSPAR hipermarketi raditi po prilagođenom radnom vremenu do 16 ili 17 sati, dok će svi SPAR supermarketi raditi do 17 sati. U nedjelju trgovine neće raditi.

Točna radna vremena prodavaonica mogu se provjeriti ovdje.

Lidl – radno vrijeme

Lidlove trgovine će u subotu raditi do 14 sati. U nedjelju su zatvorene. Točna radna vremena prodavaonica mogu se provjeriti ovdje.

Kaufland – radno vrijeme

Trgovine Kauflanda u subotu rade do 18 sati. U nedjelju su zatvorene.

Točna radna vremena prodavaonica mogu se provjeriti ovdje.

Konzum – radno vrijeme

Konzum u subotu radi prema prilagođenom radnom vremenu. U nedjelju će trgovine biti zatvorene. Točna radna vremena prodavaonica mogu se provjeriti ovdje.

Studenac – radno vrijeme

Trgovine Studenca u subotu rade po prilagođenom radnom vremenu. U nedjelju će biti zatvorene.

Točna radna vremena prodavaonica mogu se provjeriti ovdje.

Plodine – radno vrijeme

Plodine u subotu rade skraćeno, do 18 sati. U nedjelju su trgovine zatvorene.

Točna radna vremena prodavaonica mogu se provjeriti ovdje.

Radno vrijeme šoping-centara

Arena Centar Zagreb

Trgovine u Arena Centru u subotu rade do 16 sati. U nedjelju je centar zatvoren.

Točno radno vrrijeme prodavaonica možete provjeriti na poveznici.

Avenue Mall

Osim poslovnice Fine, trgovine, banka i pošta u Avenue Mallu u subotu radi do 18 sati. U nedjelju je centar zatvoren.

Točno radno vrijeme prodavaonica možete provjeriti na poveznici.

City Center one

City Center one West, City Center one East i City Center one Split u subotu rade do 17 sati. Centri su u nedjelju zatvoreni.

Portanova

Trgovine u centru u subotu rade do 17 sati, pošta ne radi. U nedjelju trgovine ne rade. Točno radno vrijeme prodavaonica možete provjeriti na poveznici.

Tower Center Rijeka

Trgovine u centru u subotu rade do 17 sati. U nedjelju su zatvorene. Točno radno vrrijeme prodavaonica možete provjeriti na poveznici.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.