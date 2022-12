Podijeli :

Izvor: Mitchell Luo on Unsplash/ilustracija

Na Staru godinu trgovine i šoping centri rade skraćeno, dok su na Novu godinu sve zatvorene.

Lidlove trgovine u subotu rade do 14 sati, a u nedjelju, 1. siječnja, bit će zatvorene.

Trgovine Plodina i Kauflanda rade do 18 sati u subotu, a u nedjelju su zatvorene. Konzum i Studenac u subotu rade prema prilagođenom radnom vremenu, a u nedjelju će trgovine biti zatvorene. Tommy prodavaonice će na Staru godinu raditi do 18 sati, a na Novu godinu su zatvorene.

Nastavlja se val bankrota u Njemačkoj, nakon 100 godina propada poznata tvrtka Crkva znatno digla cijene usluga. Građani: Moraju i oni od nečega živjeti

U subotu će INTERSPAR hipermarketi raditi po prilagođenom radnom vremenu do 16 ili 17 sati, dok će svi SPAR supermarketi raditi do 17 sati. U nedjelju trgovine neće raditi. Točno radno vrijeme pojedine lokacije može se provjeriti na poveznici.

Trgovine u Arena Centru u subotu će raditi do 16 sati, a u nedjelju sve zatvoreno. Avenue Mall će raditi u subotu do 18 sati, izuzev Fine, trgovine, banke i pošte. U nedjelju centar ne radi.

City Center one West, City Center one East i City Center one Split u subotu rade do 17 sati, a u nedjelju su zatvoreni, kao i Portanova i Tower Centar Rijeka. Metro će u subotu raditi do 17 sati, a u nedjelju je zatvoren, piše tportal.hr.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Podignuta nova optužnica protiv Josipe Rimac, Gabrijele Žalac i još sedam osoba Vujčić: Imam najviše razloga žaliti za kunom, ali radim što je dobro za državu