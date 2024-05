Rusi se sprdaju sa sankcijama: Evo kako su zaradili milijarde eura trgujući s EU-om!

Podijeli :

Moskva je samo u godinu dana zaradila tri milijarde eura otpremajući rusku naftu preko Turske u EU, vješto zaobilazeći europske sankcije, pokazala su najnovija izvješća.

Unatoč europskim sankcijama u zemlje Europske unije masovno stiže ruska nafta preko Turske – i što je ‘najbolje’, tu nema ništa ilegalno. Shema koju koristi Rusija moguća je zbog ‘rupe’ u europskim sankcijama, koja dopušta uvoz ‘mješovitih’ goriva u EU – ako ona nisu označena kao ruska – pokazala su istraživanja Centra za istraživanje energije i čistog zraka (CREA) i Centra za proučavanje demokracije (CSD) te neovisna izvješća Politica.

Rusija je samo u godinu dana u trima lukama uspjela tako generirati tri milijarde eura. Sva ruska nafta uvezena u EU kroz tu shemu, prethodno je u Turskoj prepakirana te je dobila oznaku da nije ruska, pokazuju nova izvješća.

“Turska se pojavila kao strateško odredište za ruske naftne derivate koji se preusmjeravaju u EU, generirajući stotine milijuna poreznih prihoda za rusku ratnu blagajnu”, rekao je Martin Vladimirov, viši energetski analitičar u CSD-u.

Politico je i prošle godine otkrio da je Moskva zaradila još milijardu eura koristeći rupu u zakonu kroz poslove u Bugarskoj.

Treba naglasiti i da je do ovih najnovijih otkrića došlo baš u trenutku kad se pogoršavaju odnosi između Turske i EU-a zbog njezinih poteza koji idu na ruku Kremlju. Turska je od početka rata u Ukrajini ponudila da postane plinsko čvorište za Moskvu, istovremeno iz nje crpeći ogromne količine nafte.

U tijeku su rasprave o 14. paketu sankcija Rusiji, a u svjetlu najnovijih saznanja sve više se govori o još strožem pristup, kako bi se u što većoj mjeri spriječilo rusko zaobilaženje sankcija. Pritom je ključno osigurati da treće zemlje, posebno saveznici unutar NATO-a poput Turske, budu što je moguće više usklađeni s europskim sankcijama.

Prije ruske invazije na Ukrajinu, EU je četvrtinu sirove nafte i 40 posto dizela uvozio iz Rusije. I dok je europski blok 2022. odlučio u potpunosti zabraniti uvoz ova dva proizvoda iz Rusije, Turska je potiho počela povećavati svoj uvoz ruskih naftnih derivata, ali i izvoz svog goriva u EU.

Brojke se poprilično poklapaju. Između veljače 2023. i veljače 2024. Turska je povećala kupovinu goriva u Rusiji za 105 posto u odnosu na godinu ranije, dok je u istom razdoblju turski izvoz goriva u EU skočio za 107 posto.

Ne znači to da je svaki barel nafte koji je iz Turske stigao u Europsku uniju ruski jer ona ipak ima rafinerije koje mogu preraditi gotovo milijun barela sirove nafte dnevno. No geografska pozicija nekoliko turskih luka u kombinaciji s podacima o uvozu i izvozu ukazuje na to da su znatne količine ruskog goriva jednostavno prepakirane i proslijeđene dalje.

Primjerice, jugoistočna luka Cejha ima vrlo ograničenu cestovnu i željezničku povezanost s rafinerijama, pa joj osim tankerima, preostaje vrlo malo načina da dođe do velikih isporuka goriva. U spornom razdoblju ta luka je primila oko 22 milijuna barela goriva, od čega je 92 posto došlo iz Rusije – trostruko više nego godinu ranije. U tom istom razdoblju 85 posto goriva iz te luke izvezeno je u EU. Sve to sugerira da je velik dio ruskog goriva prebačen na tržište EU-a samo s drugom etiketom.

Ista ta luka već se našla pod lupom zbog sličnih sumnji. A slična situacija je i u drugim dvjema lukama – Marmara Ereglisi (gdje su se u godinu dana udvostručile isporuke iz Rusije) i Merin (gdje su se utrostručile). Porast uvoza iz Rusije se i u slučaju ovih dvaju luka poklopio s porastom izvoza iz tih luka u EU.

