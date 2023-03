Šef Uprave Plive: Nestašica lijekova trajat će dok se ne riješi jedna stvar

Podijeli :

Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Mihael Furjan komentirao je u N1 Studiju uživo mjere kojima Vlada pomaže gospodarstvu i građanima, nestašicu i cijene lijekova i druge aktualne teme.

Paket Vladinih mjera smatra pozitivnim jer omogućeva planiranje, a kaže da je dobro i to što je fiksirana cijena struje. “Situacija je dobra, strah nas je što će se dogoditi najesen. Ovo daje neku sigurnost poslodavcima, da imamo koliko-toliko minimiziran rizik”, kaže dodajući kako je dobro i to što se želi zaštiti najranjivije.

“I šest mjeseci je za nas dosta. Jasno je da ne možemo imati neki dvogodišnji, trogodišnji rok. Ali vidimo da se Europa dobro prilagodila, da smo dobro prošli”, govori Furjan koji kaže i da vjeruje kako postoji “žilavosti energetskog sustava u Europi”.

“Nemojmo zaboraviti da je pomoć bila za male poduzetnike, ali i cijeli niz obrta koji su imali zaista privilegiranu cijenu”, govori Furjan.

Teret krize

Kaže i kako poslodavci ne bi, bez pomoći, uspjeli izdržati teret krize, a da se on ne prelije na građane, krajnje korisnike. “Nemojmo zaboraviti, brojnim poduzetnicima je u vrijeme korone bilo zabranjeno raditi. Te mjere su spasile zaposlenost. Samo su turistička poduzeća zaista koristila te mjere, da ih nije bilo, oni bi morali otpustiti ljude. Ali, jako puno malih poduzetnika je koristilo mjere. Je li bilo zloupotreba? Vjerojatno jest. Je li se moglo pametnije koristiti sredstva? Vjerojatno jest. Ali mi smo bili zemlja koja je porasla preko 20 posto u ove dvije godine i to je sjajno”, govori.

“Mi danas svi koristimo jeftiniju struju. Ne znam na koji način uspostaviti pravedan sustav. Trebalo bi povezati investicije, dati jeftiniju struju onima koji investiraju, izvoze, onima koji ulažu u zelenu energiju…”, nabraja i dodaje: “Mislim da je bilo puno nesporazuma i vidim da se neki proizvođači i trgovci promoviraju time da ne dižu cijene. To i građani trebaju uzeti u obzir. Ako se kompanija reklamira da ne diže cijene, i ako doista ne diže, to je plus, oni se diferencijraju u odnosu na ostale. Da nije bilo ovih poticaja, vjerojatno bi porast cijena bio i veći.”

“Shvatli smo što se mislilo, ali nema načina da kaznite jedno podzeće, a drugo ne”, govori o prijetnjama iz Vlade koje su stizale trgovicima koji su dizali cijene i nisu sudjelovali u Vladinom projektu bijelih lista.

Rasteretiti dohodak od rada

“Smatramo da treba primarno rasterećivati dohodak od rada. Ono što želimo reći: Mi nismo zazivali nove poreze, ali želimo da se ista razina dohotka jednako oporezuje bez obzira na vrstu posla, pravni oblik rada, dohodak je dohodak i kad ostvarite sto tisuća eura dohotka trebate platiti jednako. Većinu poreza i doprinosa, koji ne idu kroz PDV, dolazi od poreza i doprinosa na rad. To je ono što bismo mi htjeli, da taj rad bude nešto blaže oporezivan, da imamo nešto bolju situaciju, da ljudima omogućimo veći raspoloživi dohodak pa neka plate što žele i neka imaju pravo izbora.”

Nestašica lijekova

Furjan, koji je i predsjednik Uprave Plive, objašnjava da su cijene nekih lijekova regulirane od strane HZZO-a i HALMED-a i da proizvođači nemaju slobodu mijenjanja i dizanja cijena.

“Vjerojatno će Vlada morati mijenjati sustav, nama troškovi rastu kao i svima drugima. Inače ćemo sve više imati nestašice dok god se situacija u svijetu ne promijeni na bolje”, kaže.

“Doktori objašnjavaju da je ovo nošenje maski loše utjecalo na imunitet, a posljedica toga je veća potražnja za lijekovima. Imali smo i Kinu koja je imala ogromnu potrošnju, a imamo situaciju da velik broj proizvođača iz različitih razloga kasne. Imamo poremećaje u lancu opskrbe, mi to vidimo u zadnjih godinu dana. Loše je i to da roba teže dolazi tamo gdje su cijene niže”, zaključuje.

