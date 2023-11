“Slučaj Uljanik” još nije počeo, a mora biti presuđen do sredine 2025.

Podijeli :

Suđenje u "slučaju Uljanik" još nije počelo, rasprava nije zakazana, obiman spis ima više od petnaest tisuća stranica, a, prema sudskom rješenju, presuda bi trebala biti donesena do sredine 2025.

Optužno vijeće Županijskog suda u Rijeci je lani u veljači potvrdilo optužnicu u “slučaju Uljanik” zbog više kaznenih djela iz gospodarskog kriminala, u ukupnom iznosu od oko 900 milijuna kuna.

Kako se doznaje sa suda, dvojica od 13 optuženika, najprije petooptuženi Anton Brajković, potom i prvooptuženi Marinko Brgić, u travnju su podnijeli zahtjev za suđenje u razumnom roku.

Nakon što je raspravna sutkinja Damira Delost dostavila izvješće o duljini trajanja postupka, razlozima zbog kojih postupak nije okončan i mišljenje o roku u kojem se predmet može riješiti, predsjednik Županijskog suda u Rijeci Vlado Skorup je potkraj svibnja donio rješenje u kojem je odlučio da su zahtjevi Brajkovića i Brgića osnovani te je odredio rok od 24 mjeseca za donošenje meritorne odluke u tom predmetu.

Sa suda navode kako u odluci stoji da se postupak pred prvostupanjskim sudom od podnošenja optužnice Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci u ožujku 2020. do dana odlučivanja o zahtjevu za suđenje u razumnom roku, vodi više od tri godine i dva mjeseca, da je sud u tom postupku bio neprimjereno dugo neaktivan te da to upućuje da je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Pri donošenju odluke cijenjena je činjenična i pravna složenost predmeta, veliki broj okrivljenika, koji se terete za više različitih kaznenih djela i obimna građa spisa, okolnosti vezane uz promjenu raspravnog suca i opterećenost u radu referade sutkinje na drugim predmetima.

Opravdanim je ocijenjeno i određivanje duljeg roka i to od dvadeset četiri mjeseca u kojem je, računajući od primitka odluke, sutkinja zadužena za postupanje u tom predmetu dužna donijeti meritornu odluku, naveli su sa suda.

Optuženi bivši čelnici pulskog Uljanika i riječkog 3. maja

Optužnicom u „slučaju Uljanik“ obuhvaćeni su prvookrivljeni bivši član Uprave pulskog brodogradilišta Uljanika Marinko Brgić te još 11 bivših čelnika Uljanika i riječkog brodogradilišta 3. maja. Trinaestooptužena je tvrtka ‘Uljanik plovidba’ iz Pule, koja je kasnije promijenila ime u Alpha Adriatic.

Optužnica tereti Brgića te još 11 bivših čelnika Uljanika i 3. maja zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, a jednog okrivljenika i zbog subvencijske prijevare, kojima je počinjena ukupna materijalna šteta od oko 900 milijuna kuna.

Prema optužnici, uz prvookrivljenog bivšeg člana uprave Uljanika Marinka Brgića, drugookrivljeni je bivši direktor Uljanik plovidbe Dragutin Pavletić, trećeokrivljeni bivši član Uprave Uljanika Veljko Grbac, četvrtookrivljeni bivši predsjednik uprave Uljanik grupe Giani Rossanda.

Slijede bivši predsjednik uprave Uljanik grupe Anton Brajković, bivši direktor Uljanik Brodogradilišta Silvan Kranjc, bivši direktori 3. maja Zdravko Pliško i Maksimilijan Percan, tadašnji direktor Uljanik Pomorstva za usluge Elvis Pahljina, direktor Uljanik Shipmanagmenta Darko Šorc, bivši direktor 3. maja Domagoj Klarić i bivši direktor Uljanik Brodogradilišta Eduard Milovan.

Trinaestooptužena je tvrtka Uljanik plovidba iz Pule, koja je kasnije promijenila ime u Alpha Adriatic, a poslovala je s Uljanikom.

Iz Ravnateljstva policije u ožujku je priopćeno da je provedeno dodatno kriminalističko istraživanje poslovanja Uljanik grupe te je policija podnijela kaznene prijave protiv troje bivših članova uprave i šestero bivših članova nadzornog odbora, koje se sumnjiči da su tvrtku oštetili za više od četiri milijarde kuna.

To je bila peta kaznena prijava u “slučaju Uljanik” u kojem ukupna šteta iznosi 7,7 milijardi kuna, naveli su iz policije.

