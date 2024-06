Tko je profitirao na APN-u? “Ta mjera je imala dobru namjeru, ali…”

Podijeli :

Sasa Miljevic/PIXSELL

Boro Vujović, osnivač i vlasnik agencije za nekretnine, i Boris Žgomba, predsjednik Uprave Unilinea. gostovali su u Newsnightu gdje su komentirali cijene na nekretninom tržištu.

Vujović kaže kako je najveći razlog rasta inflacija. Kao jedan od razloga bio je APN, niske kamate na štednju i kredite. Subvencije koje su trebale omogućiti ljudima da lakše kupe stanove su poskupile stanove”, rekao je.

“Najviše su profitirali vlasnici rabljenih stanova jer oni iz novogradnje nisu došli na red da ih prodaju preko APN-a. Ta je mjera imala dobru namjeru, ali nije donijela dobre rezultate”, dodao je.

“Kada je 2017. ukinuta oslobođenja poreza za prvu nekretninu je bila određena kompenzacija i nije rezultirala baš kako smo željeli, pa je i ona jedna od tih razloga rasta cijena, ali ne glavna”, napomenuo je.

Kaže kako je pad prometa sada više nego očit. “razlog su visoke cijene, ali i manjak nekretnina. Kupaca ima, ali nema novih nekretnina. Ne smijemo zaboraviti da je prošle godine 6 posto stranaca kupilo nekretninu Hrvatskoj, a sada je u tim zemljama blaga kriza”, rekao je Vujović.

“Ključ cijele priče je u viskom apetitima prodavatelja i tražene cijene i dalje su daleko od realnih. Prodavatelji koji su realni prodaju i dalje svoje nekretnine, neki koji imaju visoke apetite morat će malo korigirati cijene, ali one će vjerojatno ostati tu gdje jesu i neće više rasti”, objasnio je.

“Kada pričam s nekim investitorima kažu mi – pa bolje mi je da mi stoji u zgradi nego da mi na računu svakim danom gubi zbog inflacije”, dodao je.

Boris Žgomba kaže da nije istina da su hrvatski iznajmljivači spustili značajno cijene na Mediteranu. “Priča je malo izvučena iz konteksta. Hrvatska je stavljena da je najmanje dizala cijene, ali u godinu dana to je realno jer smo u tri godine imale veliki rast cijena”, rekao je.

“O cijeni ne odlučujemo mi, niti Vlada, niti ja, nego tržište i odnos ponude i potražnje. Godine 2021. je bio velik odnos na strani potražnje, 2023. se balansirao, a ove godine očekujemo stabilizaciju. Oni koji su malo pretjerali morat će malo spustiti cijene”, dodao je.

“Imamo skoro milijun ležaja u privatnim kućama i apartmanima i godišnji porast je 40.000 novih ležaja i matematika kaže da potražnja nije tolika i događa se to što se događa te će doći do rata cijena i onaj tko bude efikasniji i brži će imati goste”, objasnio je dodavši da ljudi koji se time bave nisu stručnjaci pa dolazi do pretjerivanja.

“To doprinosi neredu na tržištu”, istaknuo je Žgomba.

