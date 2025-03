Hoće li proći oporbena inicijativa za opoziv Turudića? Puhovski: “Ne vidim kako to mogu bez DP-a koji je u zamci”

Podijeli :

Pokretanje istrage protiv bivšeg ministra poljoprivrede, a sada saborskog zastupnika Josipa Dabre, skidanje zastupničkog mu imuniteta i određivanje jednomjesečnog pritvora očekivano nije dobro sjelo Dabrinim drugovima u Domovinskom pokretu.

DP-ovac Stipo Mlinarić Ćipe kazao je da se glavni državni odvjetnik Ivan Turudić “zaigrao igrajući se političara”. Šef stranke Ivan Penava govori, pak, o curenju informacija iz DORH-a spominjući “političke pristiske”, “cirkus” i “igranku” u kojoj Domovinski pokret ne želi sudjelovati.

Ono što se DP kao koalicijski partner HDZ-a u Vladi i vlasti ne usudi spomenuti, spomenuo je šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavivši inicijativu za opozivom Turudića. Naime, ne samo što je DORH u zadnje vrijeme krenuo ispitivati Dabru, nego je taknuo i u SDP-ovce, konkretno varaždinske. Saborska zastupnica Barabara Antolić Vupora u istražnom je zatvoru zbog kaznenog djela poticanja na zloupotrebu ovlasti, a ovoga tjedna pokrenuta je i istraga protiv gradonačelnika Varaždina, također SDP-ovca Nevena Bosilja, zbog sumnje na trgovanje utjecajem i davanja mita za trgovanje utjecajem.

Turudić se može smijeniti samo na prijedlog Vlade

Istodobno se Turudića s mnogih strana proziva da je HDZ-ov čovjek “na daljinski upravljač”, iako je istraga DORH-a protiv Josipa Dabre dobrano uzdrmala Vladu i parlamentarnu većinu. Turudića proziva i predsjednik Republike Zoran Milanović, rekavši da nije bilo ijednog razloga za pritvaranje Dabre te da je riječ o zastrašivanju. Turudić je na to lakonski odgovorio da je Milanovića “stavio na ignore”.

Koliki su izgledi da Turudić bude opozvan, pitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.

“Opoziv bi imao šanse ako se oporba i DP kao poluvlast ili poluoproba dogovore. Mogli bi, na primjer, u Saboru ne prihvatiti izvještaj o radu DORH-a. To bi bio prvi znak, a mislim da se to može postići. Međutim, po zakonu se glavni državni odvjetnik ne može smijeniti drugačije osim na prijedlog Vlade”, kaže.

“SDP-ovci u paradoksu, ali to ih i ne zanima”

Puhovski ističe kako oporba već godinu dana priča o tome, a ovih dana isto je ponovio i Hajdaš Dončić, da je Turudić čovjek na daljinski upravljač Vlade.

“Istovremeno, Turudić radi Vladi i vladajućoj većini o glavi. Prema tomu, nejasno je kako iz tog paradoksa SDP može izaći, s tim da njih paradoksi i ne zanimaju. Ima, pak, dio ljudi koji nije navijački nastrojen nego trezveno razmišlja pitajući se kako to da je taj Turudić, kao navodno najgori izdanak Plenkovićeve vlasti, sada u poziciji da Andreju Plenkoviću radi o glavi. Dok oporba ne odgovori na to, ona je u velikim poteškoćma, što ne znači da se usprkos tim poteškoćama ne može dogovoriti da interesno gledano obori Vladu. No, uvjeren sam da DP na to neće pristati”, rekao je Puhovski.

“Svi svjedoci u krugu od 200 metara od Dabrinog kreveta”

Dodaje da je Domovinski pokret u zamci jer podržava Vladu, a posredno time i Turudića, dok je istodobno njihov čovjek Dabro pod udarom represivnog aparata.

“DP-ovci iz te zamke mogu izaći tako da kažu da su prihvatili skidanje imuniteta Dabri kako bi se pokrenuo postupak jer smatraju da je pogriješio, ali da nije trebao ići u pritvor. Kompromis bi mogao biti što će Dabro vrlo vjerojatno brzo izaći iz pritvora, jer je svega šestoro svjedoka, a svi su takoreći u krugu od 200 metara od njegovog kreveta, pa se to doista može obaviti u roku od dva-tri dana. Pa ako izađe iz pritvora ranije, DP bi mogao pristati da ne glasa o opozivu Turudića i izvuče se od odgovornosti”, procjenjuje situaciju Puhovski.

“On je svojevrsni huligan, najsličniji je Milanoviću”

Turudić je u posljednje vrijeme navukao gnjev i zaratio s mnogima na političkoj sceni – DP-om, SDP-om, Milanovićem, a i HDZ-u čini štetu. Puhovski podsjeća kako je još prije godinu dana, kada je Turudić bio izabran za glavnog državnog odvjetnika, rekao da će doći glave vladajućima.

“On je jedna vrst huligana i kao osoba u javnom životu najsličniji je Milanoviću Zato su njih dvojica u sukobu. Osim toga, Turudić je, izvan svake diskusije, najčišće izabrani glavni državni odvjetnik sa stajališta pravne procedure, jer dosad kod izbora nikad nije bilo javnog natječaja. Dakle, formalnih prigovora nema, a to što je on za mnoge sporna osoba pitanje je političke većine i manjine. Većina smatra da nije sporan, a manjina smatra da jest”, ističe Puhovski.

Zašto je ‘slučaj Bosilj’ problematičan za oporbu?

Puhovski smatra da se u slučaju SDP-ove zastupnice Antolić Vupore radi o minornoj stvari i da je Turudić trebao poslušati Milanovićev naputak – iako na Milanoviću nije bilo da ga daje – i ne tražiti da joj se skine zastupnički imunitet.

“No, najnoviji slučaj s gradonačelnikom Varaždina stvara dodatne političke poteškoće za oporbu, pogotovo za SDP, jer su cijelo vrijeme inzistirali na tome da imaju povjerenje u europsko tužiteljstvo, a ne u DORH. A ovo s Bosiljem je došlo iz Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu”, napominje Puhovski.

Problem je i s opozivom Turudića što oporba za to treba većinu u Saboru.

“Ne vidim kako bi bez DP-a mogli doći do 76 ruku, a vjerujem da to i neće doći na dnevni red prije nego što – iz proceduralnih, a možda i političkih razloga – Dabrin pritvor ne bude završen. Uz napomenu da smo prvi puta nakon dugo vremena vidjeli čovjeka koji bez lisičina na rukama ide sucu istrage”, kazao je Puhovski.

