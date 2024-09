Tomašević: Sud odbio prijedlog o “odgodnom učinku” odluke HERE

Podijeli :

N1

Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u četvrtak da Upravni sud u tužbi Gradske plinare protiv HERE nije presudio o meritumu stvari već je odbio donijeti odluku o "odgodnom učinku" kojim bi se zaustavila provedba odluke HERE da Međimurje-plin od 1. listopada bude isporučitelj u javnoj usluzi.

Nije presuda nego odluka o odgodnom učinku

“Što se tiče odluke Suda – nije presuda o samom meritumu stvari nego samo odluka o odgodnom učinku da se ne zaustavi trenutna situacija da 1. listopada imamo novog isporučitelja javne usluge. Međutim, hoće li to tako ostati – Sud će još odlučivati”, rekao je Tomislav Tomašević novinarima.

Objasnio je da odluka Upravnog suda nema veze s presudom koju osporavaju – a to je da je odluka Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) bila nezakonita. “Znači, ovo nije presuda o tome nego samo odluka o odgodnom učinku da se zapravo zaustavi cijela provedba odluke HERA-“, poručio je Tomašević.

Podsjetio je da su do sutra, 27. rujna produljili rok do kojeg građani koji žele i dalje biti korisnici Gradske plinare Zagreb – Opskrbe (GPZO) mogu dostavili ugovor i zahtjev. “Molio bi ih da to naprave jer ćemo imati jako malo vremena da do 1. listopada obradimo sve zahtjeve”, poručio je gradonačelnik građanima.

Tomašević: Očekujemo da Upravni sud poništi odluku HERA-e o opskrbi plinom Gradska plinara Zagreb Opskrba podnijela tužbu protiv HERA-e zbog natječaja o opskrbi plinom

Gradonačelnik je rekao da još ne može odgovoriti koliko se građana odlučilo za GPZO jer su te informacije trenutno poslovno osjetljive ali ubrzo će se to znati. Istaknuo je, međutim da je odaziv građana dobar i iznad njegovih očekivanja.

HERA kasno donijela odluku o cijeni plina

“S obzirom na ovaj cijeli proces u kojem smo se našli, gdje je dosta kasno HERA donijela odluku, krajem kolovoza, o nabavnoj cijeni plina, nije ostalo puno vremena da se građani odluče između Međimurje-plina i GPZO”, rekao je Tomašević. .

Upravni sud je po pisanju medija odbio u utorak prijedlog GPZO usmjeren protiv HERE i posredno Međimurje-plina, na natječaj za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge za zagrebačko područje, na kojem je HERA ljetos umjesto GPZO-a odabrala međimursku tvrtku kao opsrkbljivača u obvezi javne usluge za Zagreb i okolicu.

Sud je odbio prijedlog GPZO-a da njihova tužba ima tzv. odgodni učinak do pravomoćnog okončanja upravnog spora koji su pokrenuli.

Tužitelj je tražio odgodni učinak rješenja HERA-e, jer će GPZO “sukladno izračunima baziranim na financijskim izvještajima za 2023. trpiti smanjenje godišnjih prihoda od 222 milijuna eura te će time biti narušeno poslovanje, čak do mjere upitnosti nastavka poslovanja”.

Međimurje-plin se usprotivili odgodnom učinku tužbe, u kojoj se tvrdi da je HERA napravila niz pogrešaka i nepravilnosti koje nisu u skladu sa Zakonom o tržištu plina.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Direktor Međimurje plina: Vjerujem da će većina građana postati naši kupci Otkriveno ležište plina pokraj Siska