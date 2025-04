Sud zabranio štrajk u riječkoj gradskoj firmi, sindikat najavio žalbu

Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL

Nezavisni sindikat radnika Hrvatske (NSRH) izvijestio je u utorak da je Županijski sud u Rijeci nepravomoćnom presudom zabranio organiziranje i provođenje štrajka u gradskoj tvrtki Rijeka plus te već pripremaju žalbu.

NSHR je početkom travnja najavio da će, nakon neuspjelih kolektivnih pregovora i mirenja, štrajk u Rijeka plusu početi 9. travnja i trajati do ispunjenja sindikalnih zahtjeva ili do odluke Štrajkaškog odbora, no, nekoliko dana kasnije iz sindikata su izvijestili da je Županijski sud donio privremenu mjeru kojom se štrajk zabranjuje.

Iz sindikata navode da je Vrhovni sud ranije ukinuo privremenu mjeru zabrane štrajka, prihvativši žalbu NSRH-a i utvrdio je da je Županijski sud u Rijeci počinio bitnu povredu odredbi parničnog postupka i nisu ispravno primijenjene zakonske odredbe te je uputio Sud da uvaži ustavno pravo radnika na štrajk.

Policajac pretjecao službenim vozilom pa uzrokovao nesreću

Iz sindikata su naveli da je na Županijskom sudu u Rijeci sada donijeta nepravomoćna presuda, kojom se zabranjuje organiziranje i provođenje štrajka u Rijeka plusu te da odvjetnički tim sindikata već priprema žalbu.

Uvjereni smo da će ona biti usvojena jer je naše pravo na štrajk zaštićeno Ustavom, istaknula je predsjednica NSRH-a Marina Palčić.

Pojasnila je da, budući je presuda nepravomoćna, a privremena mjera više nije na snazi, štrajk formalno može biti proveden sve dok presuda ne postane pravomoćna, ali da je sindikat ipak odlučio pričekati konačnu pravomoćnu sudsku odluku, kako bi postupao mudro i odgovorno prema svojim članovima.

Iz NSRH su najavili da će nastaviti pripreme za štrajk, vjerujući da će Vrhovni sud zaštititi ustavna prava radnika, ne samo u Rijeka plusu, nego i u cijeloj Hrvatskoj.

NSRH najavio je štrajk u Rijeka plusu u početku travnja, navodeći da su radnici i članovi sindikata, osim odbijanja poslodavca da plaće regulira kolektivnim ugovorom, nezadovoljni i zbog materijalnih prava, netransparentnih uvjeta zapošljavanja i pogodovanja pojedincima kroz anekse ugovora s povećanjima plaća.

Uprava Rijeka plusa i drugi sindikat, Sindikat primorsko-goranskih komunalaca (SPGK), su prije toga potpisali sporazum o povećanju plaća i drugih materijalnih prava radnika, no, iz NSRH-a tvrde da taj sporazum nema pravnu snagu, da samo NSRH, koji je većinski reprezentativni sindikat, može samostalno potpisati kolektivni ugovor i da će primjenom sporazuma Rijeka plusu biti učinjena šteta.

