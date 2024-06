U srpnju rastu rate stambenih i gotovinskih kredita, evo i koliko

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Dio građana koji otplaćuju kredite uz promjenjive kamatne stope već početkom srpnja dobit će prve povećane rate kredita, potvrdili su iz Hrvatske narodne banke.

Riječ je o kreditima vezanim uz nacionalnu referentnu stopu (NRS) i odnosi se na oko 76.000 stambenih kredita te oko 110.000 gotovinskih kredita.

Iz HNB-a pojasnili su zašto i koliko će se rate povećati: “Kretanje kamatnih stopa na postojeće stambene kredite razlikuje se od stopa na nove kredite. Naime, među referentnim parametrima koji se koriste u kreditima s promjenjivim kamatnim stopama dominira nacionalna referentna stopa (NRS), koja je počela rasti krajem prošle godine. Tako je šestomjesečni NRS1, koji je najzastupljeniji referentni parametar, u prvom tromjesečju 2024. iznosio 0,34 posto, odnosno bio je za 0,3 postotna boda viši nego u trećem tromjesečju lani. Taj porast odražava tendenciju rasta troška izvora financiranja banaka u uvjetima rasta udjela oročenih u ukupnim depozitima.”

Trebate kredit? Evo kakve su kamate na “gotovince” u najvećim bankama

HNB očekuje da će NRS i dalje rasti, zato će i kamatne stope kredita koje ga imaju u svojoj bazi rasti i to se očekuje u drugoj polovici ove godine.

Svaka banka za sebe odlučuje kad će povisiti kamate, ali novi NRS objavljen krajem svibnja, a prva povećanja vjerojatno se mogu očekivati od početka srpnja, navode iz HNB-a. Postupno će do kraja godine to učiniti sve banke.

Povećanje rata od pet posto

U HNB-u su napravili i simulaciju koliko će rate porasti. “U scenariju porasta NRS-a za 70 baznih bodova (koliko je krajem 2023. iznosila razlika prosječne kamatne stope na kredite ugovorene uz NRS i zakonskog ograničenja), za 80 posto kreditnih partija stambenih kredita ili njih oko 76 tisuća kamatna stopa može se promijeniti u idućih godinu dana, te za 99 posto partija nestambenih kredita ili njih oko 110 tisuća trošak otplate kredita bi porastao manje od 5 posto”, navode u HNB-u, prenosi RTL.

Kada se to prevde u eure, nestambeni krediti porast će za tri eura, a stambeni krediti do 7 eura.

“S obzirom na to da se do sada NRS povećao za manje od polovice simuliranog porasta kamatnih stopa, rate navedenih kredita mogle bi porasti proporcionalno tome”, ističu u HNB-u.

Može li Hrvat sam u Njemačkoj dići kredit za stan? Stručnjakinja izračunala koliku plaću mora imati

Osvrnuli su se i na postojeće kredite uz promjenjivu kamatnu stopu vezane uz Euribor, kojih je znatno manje. “Te kamatne stope nisu za sada uopće rasle zbog primjene zakonskog ograničenja. Pa kada bi Euribor i pao, ne može se očekivati smanjenje kamatnih stopa. Upravo suprotno, ako se zakonska granica poveća, ti bi krediti mogli nešto i poskupjeti”, ističu u HNB-u.

Dakle, i tu slijedi povećanje rata.

Zaštita od rizika kamata

“Također, tijekom 2022. godine oko 6.000 potrošača, a 2023. oko njih 500, je fiksiralo svoje kamatne stope i uglavnom onih s kreditima vezanima uz Euribor. Konačno, kamatne stope na nove stambene kredite i dalje su za gotovo čitav postotni bod iznad kamatnih stopa na postojeće kredite”, ističu u HNB-u.

Tako su kamatne stope na nove kredita 3,9 posto, a na stare su 3 posto.

“Tako da će potrošači sa ‘starim’ kreditima zapravo i nakon ovog povećanja još uvijek biti u donekle ‘povlaštenoj’ poziciji u odnosu na one koji sada podižu kredit”, napominju u HNB-u.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Greška koju mnogi rade kada kuhaju tursku kavu: Evo kako je ispravno napraviti Drevni lijek koji čisti tijelo od toksina i otklanja umor, Rusi ga koriste stoljećima