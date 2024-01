Umirovljenici, oprez! Tko u godinu dana ne povuče štednju iz drugog stupa, ostat će bez nje

Podijeli :

Eddie K from Pixabay

Umirovljenici po novome više ne mogu otići u mirovinu iz oba mirovinska stupa

Novi umirovljenici po novome više ne mogu otići u mirovinu iz oba mirovinska stupa, a da štednju iz drugog stupa ostave na čekanju. Naime, od prvog siječnja ove godine dobili su rok od 12 mjeseci da potpišu ugovor o mirovini s mirovinskim osiguravajućim društvom, a ako to ne učine, cijela mirovina iz drugog stupa u roku 30 dana od isteka tog roka bit će im prebačena u državni proračun, piše Novi list.

Dosad su po nešto strožim uvjetima mogli odmah povući 15 posto štednje, a izmjenama četiriju »mirovinskih« zakona, koje su na snagu stupile s prvim siječnja, mogu povući i do 20 posto kapitalizirane mirovinske štednje, pri čemu je prosječna jednokratna isplata 15 posto mirovinske štednje iznosila oko pet tisuća eura.

Mamac izbora

To je ujedno i mamac kod izbora mirovine iz oba mirovinska stupa jer bi mogao rezultirati povećanjem broja korisnika koji mirovinu primaju iz oba stupa. Na kombiniranu mirovinu iz oba stupa odlučuje se tek manji dio radnika, trenutno je oko 15 tisuća umirovljenih »dvostupaša« s obzirom na to da je drugi mirovinski stup još uvijek neisplativ za većinu građana, osim onima s natprosječno visokim plaćama. Do 20. prosinca prošle godine o izboru mirovine izjasnilo se 11.625 građana, od čega je njih 79 posto (9.164) odabralo mirovinu samo iz prvog stupa, a njih 21 posto (2.461) iz prvog i drugog stupa, dok mogućnost jednokratne isplate dijela mirovine koriste gotovo svi. Prema podacima Regosa, dosad je sklopljeno ukupno 12.957 ugovora o starosnoj ili prijevremenoj starosnoj mirovini iz drugog stupa, od čega je 10.805 ugovora o mirovini s jednokratnom isplatom od 15 posto, pri čemu je ukupno isplaćeno 54.252.212,55 eura, odnosno prosječno 5.021,28 eura po korisniku mirovine.

HZMO ima obavijest za više od 5.000 korisnika Važna objavijest iz HZMO-a: Kreće isplata za više od 62 tisuće korisnika

Po novome, korisnik mirovine moći će, prije sklapanja ugovora, odabrati iznos jednokratne isplate između nula i 20 posto od ukupne doznake mirovinskom osiguravajućem društvu, no ovu opciju neće imati svi novi umirovljenici. U Regosu pojašnjavaju da se takva isplata može ugovoriti ako je osnovna starosna, odnosno osnovna prijevremena starosna mirovina iz prvog stupa veća od najniže mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Regos pri tom ima obvezu da članu fonda dostavi obavijest o informativnom izračunu mirovine radi donošenja odluke o izboru mirovine, odnosno ako se odluči za onu iz oba stupa, imat će godinu dana za sklapanje ugovora.

Ukinute ulazne naknade

Znate li koliku ćete imati mirovinu? To ćete moći provjeriti uz novi kalkulator Mirovinska reforma bi mogla pasti? “Imamo tri ključna pitanja za Ustavni sud…”

Ako i novi osiguranici ne konzumiraju svoje pravo u roku od godine dana, isplata će im biti umanjena za iznos troškova mirovinskog osiguravaućeg društva zbog čuvanja tih sredstava. Zavod za mirovinsko osiguranje će u tom slučaju korisniku odrediti mirovinu kao da je bio osiguran samo u prvom stupu, pojašnjavaju u Regosu. Istodobno, zakonskim izmjenama ukinute su ulazne naknade što će građanima donijeti i male uštede, a podsjetimo da od ove godine rastu i mirovine iz oba stupa tako da je dodatak povećan s 20,25 na 27 posto i odnosi se i na onaj dio radnog staža stečen nakon uvođenja drugog mirovinskog stupa. Naime, od prvog siječnja povećane su mirovine onih umirovljenika koji su se umirovili iz oba mirovinska stupa, a povećanu mirovinu – odnosno razliku povećanog dodatka od 6,76 posto – dobit će u veljači kada će im biti isplaćena mirovina za siječanj, iako su je neki umirovljenici očekivali već u ovom mjesecu. Pri tom korisnici neće biti zakinuti za svih 12 mjesečnih isplata u ovoj godini, jer će im u siječnju iduće godine »sjesti« mirovina za prosinac.

Njima je 27 posto dodatka već isplaćeno, ali samo za godine staža koje su skupili do 2001. odnosno do uvođenja drugog mirovinskog stupa. Za preostale godine dobivali su 20,24 posto dodatka, a sada će se dodatak izjednačiti za sve godine kao i građanima koji su odabrali štednju samo iz prvog mirovinskog stupa, jer im je takva mirovina bila isplativija. Razliku »dvostupašima« neće isplatiti mirovinska društva, nego Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, s obzirom na to da se razlika odnosi na osnovnu mirovinu iz prvog stupa, piše Novi list.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok