Poznati srpski glumac: 20 godina sam bio na heorinu, Bjela i Kojo su me vodili na liječenje…

Poznati srpski glumac Nikola Pejaković Kolja u životu je prošao sve i svašta. Za Novu.rs je otkrio kako je rođen s hendikepom, s četiri prsta na desnoj ruci i kraćom rukom, što je bilo teže prihvatiti njegovim roditeljima, nego njemu, ali i kako je bio prilično razmažen.

U jednon periodu života, Pejaković je mnogo pio.

„Nisam to tako shvaćao (smijeh). Kod nas, ali i ovdje, puno se pije alkohol i tretira se kao ‘nije to ništa’. Svi piju i svi pijemo, ja sam samo prestao. Inače, da još pijem, vjerojatno ne bismo pričali o ovome“, istaknuo je glumac, koji je pod utjecajem alkohola bio sudionik mnogih tučnjava, zbog čega se, kaže, pokajao.

„Ja se kajem zbog svega što sam uradio loše i to je normalno da se čovjek pokaje, ispovjedi i fino pričesti“, kazao je glumac.

Priznaje da je dva desetljeća bio težak ovisnik o heroinu, a otkrio je i razloge svoje ovisnosti. “Legao mi je kao budali šamar. Ne znam, jednostavno čovjek ima neke svoje crne rupe koje zatrpava raznim stvarima dok ne nađe odgovore na to. Ja te odgovore nisam baš nalazio dok se nisam vratio pravoslavlju. Tek kad sam se vratio i pogledao život kroz te naočale, vidio sam da nemam baš prava da se ubijam na taj način, također nemam prava da zagorčavam život drugima. Heroin sam koristio 20 godina, a ne izgleda tako“, otkriva Kolja i dodaje da je često bio u prilikama da nije imao novca za heroin, a bio je u krizi.

„Uglavnom sam bio u toj situaciji. Čovjek kad se nađe u tim situacijama, nađe neki način da savlada taj problem. Nekad ga ne savlada. Nekad ostane k’o riba na suhom“, govori.

Zbog njegovog talenta, kolege su ga obožavale i nisu ga odbacivale. “Nisu i mislim da je to jedan razlog koji je zaslužan. Ja sam o tome otvoreno govorio i ljudi su to znali, nisam krio. Čak ima ljudi iz mog posla koji su pomagali da se liječim u par navrata. Važno je da čovjek bude otvoren prema tom problemu i da ga ne skriva. U tom trenutku ne može čovjek sam to riješiti”, govori. Pejaković otkriva da su ga Dragan Bjelogrlić i Nikola Kojo nakon jednog dana na snimanju filma “Lepa sela lepo gore” odveli u bolnicu na liječenje. „Ne znam je li bio Manda u toj grupi, ali bili su Bjela i Kojo. Bilo je još par ljudi. Bilo je svima jasno da moram da otići. Nije bilo nikakve specijalne prisile. Njima je bilo jasno da je meni neophodna pomoć. Zanimljivo je što to nisu uradili samo jednom nego više puta“, rekao je glumac.

