Velika njemačka farmaceutska tvrtka proglasila bankrot

Pixabay

Mnogi su polagali velike nade u njemačku farmaceutsku tvrtku Paion AG, no ona je sada u stečaju. Ovo je iznenađenje za sve, pišu njemački mediji.

Budući da su rastući troškovi i nedostatak osoblja velik problem u Njemačkoj, stečajevi su postali česta vijest u njemačkim medijima. Specijalizirana farmaceutska tvrtka Paion AG sada je pogođena na potpuno neočekivan način, piše Fenix magazin.

Ova tvrtka sada želi što brže podnijeti zahtjev za otvaranje stečajnog postupka. Paion je razvio i odobrio aktivni sastojak remimazolam, koji ima posebno kratko djelovanje. Tim više čudi bankrot tvrtke, pišu njemački mediji.

Pozadina Paionove insolventnosti još nije poznata. Međutim, navodno je bilo nepravilnosti za koje je odgovoran financijski direktor. Sve nepravilnosti i njihovi uzroci trenutno se pomno ispituju.

No, to ne mijenja poslovni rezultat tvrtke. Odgovorni član uprave smijenjen je, no problemi su ostali. Ostaje za vidjeti hoće li Paion preživjeti stečaj i ostati na tržištu.

