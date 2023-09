VIDEO Dok umirovljenici krpaju kraj s krajem, poznati pjevač opjevao njihove muke

Podijeli :

Za tri dana počinje službena isplata uvećanih mirovina, a poznati su i obrisi nove mini mirovinske reforme na koju stižu brojne kritike. SDP je iz Križevaca dao svoje prijedloge čije bi se rezultate, prema njihovim riječima, moglo vidjeti vrlo brzo. Mirovina od 750 eura samo je jedan od aduta s kojim će tražiti povjerenje na izborima.

Valent ima 50 godina radnog staža, no mirovina ne sjeda na njegov račun.

“50 godina sam radio na crno i ništa nisam dobio. Išao sam nešto uplatiti, ali su mi rekli da ne mogu više uplatiti. Nešto sam si prištedio novaca, tako da imam za sebe”, govori nam Valent iz Križevaca.

U rujnu stižu mirovine veće za 8,42 posto

Valent živi od poljoprivrede i ušteđevine. Nije u fokusu niti jedne političke stranke, iako su izbori pred vratima i počelo je licitiranje s umirovljenicima. SDP je iz Križevaca dao naslutiti što će biti dio njihova programa.

“Trajni dodatak i promjena načina usklađenja kao jamac da već u 4 godine možemo doći do toga da mirovina sa sadašnjih 40 posto prosječne plaće dođe na preko 50 posto prosječne plaće, da uhvati korak s prosječnom plaćom. I drugo, u brojkama da ljudi razumiju što to znači – da sa 500 dođe na 750 eura prosječna starosna mirovina”, izjavio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Resorni ministar i premijer na Braču nisu govorili o mirovinskoj reformi.

Jučer su s predstavnicima umirovljenika otvorili put za pregovore o 13-toj mirovini, a u petak kreće i službena isplata mirovina, uvećanih za 8.4 posto.

U okviru najavljene reforme Vlada planira i drugi stup učiniti atraktivnijim. Povećali bi i naknadu za jednokratnu isplatu sa sadašnjih 15 na 20 posto.

Ekonomski analitičar smatra kako sve zajedno neće dovesti do boljeg materijalnog statusa umirovljenika. Po njegovu mišljenju treba privatno investirati.

“Mene nitko ne može uvjeriti da od sto kuna koje danas odvajam iz bruto plaće 75 posto ide u prvi stup, 5 posto u drugi stup. Ovih 75 kuna se potroši, to nije investirano, ja dobivam samo neko obećanje da će netko nekada za mene isto tako uplaćivati. No, ovi ljudi koji to danas obećaju za 5 godina neće biti u politici, kamoli za 30 godina i ne snose nikakvu materijalnu odgovornost”, kazao je analitičar Andrej Grubišić.

Umirovljenici različito gledaju na obećanja vlasti:

Ljudi su jako naivni, on im povisi par eura i oni ga biraju. Tako je nekad bilo u socijalizmu: stranka je kobasice kuhala. Dobiješ par kobasica, biraj. I tak je i sad. Ista pjesma. Čekam petak, ne? Najavljeno je u petak. 8.4 posto, ali nisam siguran da ću ja dobiti. Ja imam 6. Mislim da bi trebali dobiti oni koji imaju 2, 2 i pol, 3…

A sve muke umirovljenika HSU je uglazbio. Danas su predstavili pjesmu koju izvodi Darko Domijan.

