Vlasnik pekarnice napravio potez zbog kojeg može raditi svake nedjelje

Lulezim Qenaj, vlasnik pekarnice Arena u riječkom naselju Turnić, preregistrirao je pekarnicu u fast food kako bi mogao raditi i nedjeljom.

“Iskoristili smo zakonske mogućnosti i osnovnoj djelatnosti pekarnice dodali i djelatnost fast fooda. Na taj način spasili smo posao, zaštitili radnike, odnosno spasili sva radna mjesta, a građanima omogućili da kod nas mogu kupovati svježe pekarske proizvode nedjeljama i blagdanima, tijekom cijele godine”, rekao je Qenaj za Novi list pa dodao:

“Da to nismo učinili, pola radne snage morali bismo otpustiti. Ponudili smo radnicima mogućnost da oni koji mogu i žele rade i noću, nedjeljom i praznicima, ali ih za to dodatno plaćamo, a oni koji to ne žele i ne mogu, također su imali pravo izbora.”

Iako će smjeti raditi nedjeljom, neće smjeti prodavati “pravi kruh”. Kako je objasnio, smjet će prodavati kruh težine do 250 grama te peciva do te gramaže i ostale proizvode koje imaju u ponudi – sokove, mlijeko, jogurte.

