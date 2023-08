Željko Ivanković: Vlada bankama bilda profite, a građane tješi mrvicama

Podijeli :

Ekonomski analitičar i urednik portala Ideje.hr Željko Ivanković u N1 Studiju uživo osvrnuo se na potencijalni novi porez bankama, potaknut "prekomjernom dobiti koju su ostvarile".

Naime, Ministarstvo financija analizira situaciju i razmatra niz mjera iz područja porezne politike. Možda po uzoru na Španjolsku, Mađarsku i Italiju, koje su uvele ili najavile porez na prekomjernu dobit bankarskog sektora.

Konkretnije, Talijani su donijeli odluku o oporezivanju banaka po stopi od 40 posto, iz čega će financirati smanjivanje poreza i poduprijeti one koji uzimaju kredit za kupnju prvog doma. Dojam je kao da se radi o žestokom udaru na bankarski sektor.

“Kod nas se to zove porez na ekstraprofit i Hrvatska ga je imala u određenom razdoblju, najviše na naftne kompanije. Ali, u određenoj mjeri je uveden i za financijski sektor. Taj profit se tretira kao da je došao s vjetrom ili pao s neba, kao sreća s dobitkom na lutriji. Pa je onda tu i nešto veći porez. Tako se to objašnjava i to nije ništa neobično, imaju to i Amerikanci”, kazao je Ivanković pa nastavio:

“Italija je najveće tržište, uvela je to i Španjolska, Litva, Mađarska, Češka… Važe se što je pametno u toj priči i nije točno da su prihodi ostvareni tim porezom beznačajni. Niti je uvijek jasno definirano koga i kako će se oporezivati. Jer, talijanske banke posluju i u drugim zemljama. Vidjet ćemo kako će to završiti, a Hrvatska je u cijeloj toj priči marginalna iako nama velika i jako važna priča.”

Postoji mogućnost da se zbog toga zapravo profit talijanskih banaka u Hrvatskoj slije u talijanski proračun.

“Da, a Hrvatska narodna banka ni Ministarstvo financija nisu reagirali kao da neće. Barem ako je suditi po njihovim reakcijama.”

Najvećim hrvatskim bankama zapravo veliki dio dobiti dolazi upravo od HNB-a.

“U nastojanju da suzbije inflaciju, jedna od mjera HNB-a je bilo podizanje kamata na kredite, što se dobro odrazilo na poslovanje banaka”, objašnjava Ivanković pa komentira mogućnost da i Hrvatska uvede porez po uzoru na Italiju:

“Ministar financija ponavlja da su u razgovorima i rado bi kad bi mogao. Formalna mogućnost očigledno postoji. Koje su koristi, a koje su štete, to je pitanje koje moraju sami izračunati. Najavljuju da će štedišama omogućiti štedjeti kod države umjesto u bankama, čime ih se želi i umiriti. To je sve politika.”

Pojasnio je i kako banke već neko vrijeme zarađuju “strašan novac” pa ni nemaju potrebu podizati kamate na štednju.

“Na svaku transakciju naplaćuju naknade, a to je strašan novac. Dakle, nemaju razloga dizati kamate na novac koji štediše i poduzeća drže kod njih. Od Vlade se očekuje više, mora više, bankama bilda profite, a građane tješi mrvicama. Ono što mislim da bi se trebalo prije korigirati mjerama jesu cijene hrane jer pogađaju najugroženije. Zato kažem, Vlada mora više, mora bolje”, zaključio je Željko Ivanković.

