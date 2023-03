Žigman: Imovina mirovinskih fondova je sigurna

Podijeli :

N1

Predsjednik Uprave Hanfe Ante Žigman bio je gost N1 Studija uživo u kojem je govorio o imovini mirovinskih fondova u 2022. godini, prinosima fondova, tržištu leasinga i osiguranja te trgovini obveznicama.

Žigman je na početku govorio o imovini mirovinskih fondova. Rekao je da je mirovinski sustav stabilan te da mirovinski fondovi sad imaju oko 18 milijardi eura imovine.

“Treba reći da je ove godine zabilježen porast neto mirovine od 2 posto”, rekao je Žigman i podsjetio na 2022. godinu u kojoj je zabilježen pad prihoda mirovinskih fondova te napomnuo da ako gledano dugoročno da uvijek ima godina u kojem su prinosi manji.

Mirovinski fondovi dobro su upravljali našom imovinom

Govorio je i o rastu prinosa te kako su ostvareni. “Mirovine imaju indeksaciju vezano za rast troškova života i inflacija i članovi se ne trebaju bojati da neće imati primjerenu zaštitu od inflacije”, rekao je Žigmanov.

Rekao je kako su mirovinski fondovi dobro upravljali našom imovinom. “Ako gledamo cijelo razdoblje od dva desetljeća, oni su od 18 milijardi eura imovine koju imaju, 6 milijardi zaradili. Dakle jednu trećinu imovine su zaradili”, rekao je Žigmanov.

Narodne obveznice na burzi, Plenković zadovoljan: “Odaziv je bio sjajan” Ekonomski analitičar misli da već najesen treba izdati nove narodne obveznice

“Oni su imali godišnje prinose od 5 do 6 posto”, rekao je Žigmanov i dodao da je to puno više nego što je to bila prosječna godišnja imovina te da ona nikad nije izgubila na vrijednosti.

“Svim našim građanima prvenstveno je važno da je ta imovina sigurna, ne toliko da su zaradili jako puno. A imovina mirovinskih fondova je sigurna, 63 posto te imovine je u obveznicama, ostali dio je u investicijskim fondovima i dionicama. Geografski je to raspoređeno najvećim dijelom u Hrvatskoj, ali polako s vremenom se i ta geografska diverzifikacija portfelja će se širiti jer je poželjno da ne držimo sva jaja u jednoj košari”, rekao je Žigman.

Govorio je da se prvenstveno treba govoriti o sigurnosti. “Fondovi više nisu jako izloženi obveznicama. One nose stabilan i siguran prinos, koji svake godine donose siguran prinos zaštićen od inflacije, zadržavaju nekakvu realnu vrijednost. Mirovinskim fondovima je omogućeno da ulažu u investicijske fondove i dionice i time osiguravaju neki veći prinos”, rekao je Žigman.

Stabilnost ekonomije i javnih financije je jako velika

Žigman je komentirao i hrvatsko tržište kapitala žeđa za jednim novim vrijednosnim papirima koji počivaju na hrvatskom entitetu. “Ima 18 milijardi eura imovine koja može pomoći da se ostvare takve inicijalne ponude i slično koje bi pojačale tržište kapitala i oživjele tržište kapitala”, rekao je Žigman.

Komentirao je i prodaju Narodne obveznice. “Stabilnost ekonomije i javnih financije je jako velika i ovi građani koji su to prepoznali kao stabilnu investiciju koja će u ove dvije donijeti prinos od 3,65 posto i pri tome osigurati da dobiju svoju glavnicu”, rekao je Žigman koji je u upisu obveznica vidi i šansu da građani skrenu pozornost i na burzu i druge financijske institucije.

“Država je pokazala jednu ozbiljnost i zrelost i umjesto da milijarde kamata od prodaje obveznica odlaze u financijski sektor vani otić će u džepove građana”, rekao je Žigman.

Rekao je da je to jedna dobra stvar i za stabilnost financija jer pokazujete da imate široku bazu investitora.

Žigman je rekao kako ni do sada nije bilo velikog trgovanja obveznicama. “Za svaku transakciju se plaća nakada burzi i banci preko koje to građani rade”, rekao je Žigman.

Spominjao je i paneuropski osobni mirovinski proizvod. Objasnio je da je to proizvod koji će na slobodnom tržištu radne snage seliti sa sobom bez obzira u kojoj zemlji članici Europske unije radili. “To je namjenjene europskim građanima. To je na razini trećeg stupa, dakle dobrovoljnog”, rekao je Žigman i naglašava kako se to može uzeti kao treći europski stup koji funkcionira u svim zemljama članicama.

“Dakle radi se o još jednom mirovinskom proizvodu koji je otvoren za sve građane Europske unije”, objasnio je.

Zaključio je da uvođenje eura u Hrvatsku prošlo bez greške.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.