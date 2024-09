Tužiteljstvo raspliće kako je domaćica u 6 mjeseci s računa firme izvukla više od 1,8 milijuna eura

Podijeli :

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici podiglo je optužnicu protiv 34-godišnje domaćice iz Zagreba koju se povezuje sa zlouporabom teškom više od 1,8 milijuna eura. Tužiteljstvo tvrdi da je upravo taj iznos ova 34-godišnjakinja, inače majka troje djece, bez završene škole, podigla s računa tvrtke Sandra reciklaža koja se bavila otkupom otpadnog metala.

Prema optužnici, od sredine prosinca 2017. do lipnja 2018., dakle u svega šest mjeseci optužena domaćica isplatila si je 13.729.880 kuna odnosno 1.822.286 eura. Prikazala je to kao pozajmice, no novac nikada nije vratila. Zato ju tužiteljstvo tereti za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Tvrdi da nije kriva

U svojoj obrani ona je pokušala sve svaliti svog partnera koji je, kako je tvrdila, bio stvarni vlasnik tvrtke Sandra reciklaža.

“Ja sam direktorica bila samo fiktivno. On me uvjerio da je s poslovanjem sve u redu. Upravo je on dogovarao sve poslove i vodio račune, a ja sam samo podizala novac i predavala ga njemu. Nisam znala da radim bilo što nezakonito, a ja sam mu vjerovala jer smo bili u vezi”, izjavila je.

Međutim, većina svjedoka opisala je kako je kontaktirala upravo s njom, iako su neki svjedočili i da su dogovarali poslove s njezinim mužem. Potvrdili su da su od tvrtke Sandra reciklaža kupovali otpadni metal.

Utvrđena šteta za firmu

Vještak koji je analizirao promet po računima tvrtke optužene domaćice utvrdio je da je kao pozajmicu uzela ukupno 13.733.270 kuna, a tijekom 2018. je u dva navrata vratila 3.390 kuna. Dakle, 13.729.880 kuna nije vratila firmi, niti ih je iskoristila za poslovne svrhe.

Za kazneno djelo koje joj je stavljeno na tereti zakon propisuje od jedne do deset godina zatvora.

