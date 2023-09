Doznajemo: Blogerica koju istražuju zbog sumnje da je s mužem varala investitore, radila za Hrvatsku turističku zajednicu

Podijeli :

JoomBoos / Screenshot

Poznata hrvatska turistička blogerica Adriana Matak koja je zajedno sa svojim suprugom, savjetnikom za ulaganja Lukom Grgom Matakom uhićena pod optužbom za prijevaru tešku 350 tisuća eura, surađivala je par godina i s Hrvatskom turističkom zajednicom. Bila je dio promotivnih kampanja hrvatskog turizma.

Potvrđeno je to za N1 iz HTZ-a koji je, kako priznaju, neugodno iznenađen informacijom da je Adriana Matak uhićena.

Naime, tužiteljstvo sumnja da je zajedno s mužem, inače Australcem hrvatskih korijena, punih pet godina varala investitore koji su željeli uložiti svoj novac na međunarodna tržišta kapitala.

Živjeli u luksuzu, ali…

Njihovim uhićenjem mnogi su iznenađeni jer su oboje ostavljali dojam uspješnih poslovnih ljudi, koji žive na visokoj nozi. Vozili su luksuzne automobile, živjeli u elitnom dijelu Zagreba, putovali, odsjedali su skupim hotelima… Adriana je javno progovarala i o svojoj uspješnoj borbi protiv ovisnosti o alkoholu. Oboje su bili omiljeni u društvu. Zato su i stekli povjerenje investitora.

Hara nova financijska prijevara, banka poslala detaljne upute U pandemiji porastao broj romantičnih prijevara na internetu

Oni su im, kako je do sada utvrđeno, dali nešto više od 195 tisuća eura i gotovo 227 tisuća kanadskih dolara, odnosno oko 155 tisuća eura. Supružnici Matak uvjerili su ih da njihov novac plasiraju dalje. Neko vrijeme su ih čak zavlačili obećavajući im profit na osnovu ulaganja, no sve je, prema prijavi, bila obična prijevara.

Naime, petero izigranih ulagača ostalo je bez svog novca, a Matakovi su trenutno u istražnom zatvoru u Remetincu gdje čekaju nastavak istrage.

Suradnja uhićene s HTZ-om

Dojam koji su do sada u ostavljali javnosti vrištao je uspjehom na svakom koraku te je, izvjesno, upravo to bio razlog da se i HTZ poveže s njima.

“Hrvatska turistička zajednica je prvi kontakt s Adrianom Matak, tada Kuprešak, ostvarila 2015. tijekom predstavljanja komunikacijskog koncepta ‘Full of Life’ u Londonu. Ovom je događanju Adriana prisustvovala na poziv partnerske PR agencije s tržišta Ujedinjenog Kraljevstva i to kao jedna od travel blogerica i suradnica britanskih portala”, objasnio je za N1 Dario Trnka, glasnogovornik HTZ-a.

Nakon toga, dodaje, nastavili su suradnju s Adrianom i to u sklopu studijskih putovanja 2018. godine. Teme su im bile nautika i kontinentalni turizam u Slavoniji i Baranji.

Koliko joj je HTZ platio?

Iz HTZ-a uvjeravaju da influencerica za svoju suradnju u promotivnim kampanjama nije dobivala nikakvu naknadu. Platili su joj, ističu, samo za jedan članak.

“Financijska suradnja uspostavljena je samo jednom i to 2017. kada je Adriana kreirala članak za HuffPost na temu tada aktivne kampanje HTZ-a ‘Epic Week’. To je jedina plaćena suradnja koja je iznosila 3.000 kuna bruto za pisanje native, odnosno autorskog teksta”, navodi Trnka.

Prema njegovim riječima suradnja s ovom influencericom je bila iznimno korektna, a osim za svoj blog Adriana je napisala i niz članaka za HuffPost, BuzzFeed i Lonely Planet.

“Naglašavamo kako ni ona ni njezin suprug nikada nisu ljetovali na poziv niti na račun HTZ-a. S obzirom da je istraga u tijeku ne možemo ništa više komentirati, osim da smo šokirani i neugodno iznenađeni ovom informacijom”, zaključio je Trnka.

Tvrde da su nedužni

Inače, supružnici Matak, koji su u međuvremenu postali i roditelji, nakon uhićenja negirali su optužbe. Tvrdili su kako nisu imali namjeru prevariti ulagače. Jednostavno se, objašnjavao je Matak, radilo o riziku koji postoji kod svake investicije.

Direktor HTZ-a najavio zaokret u brendiranju i promociji Hrvatske HTZ: Ove turističke sezone u Hrvatskoj više od 460 aviolinija

Adriana Matak objašnjavala je pak istražiteljima da je do problema došlo jer njezin muž nije mogao novac s brokerskog računa prebaciti na račun u banci u Hrvatskoj.

“Luka je taj novac imao samo je morao pronaći zakonit način kako da ga vrati”, nastavila je gospođa Matak dodajući kako ona zapravo u poslovima svog supruga nije sudjelovala. To je nakon uhićenja izjavio i on, no ipak su oboje na kraju pritvoreni. “Luka je zatvorio iznos od 600 tisuća eura na brokerski račun i taj novac može poslati”, zaključila je osumnjičena influencerica u svom iskazu.

Zaštitari pred kućom

N1 neslužbeno doznaje da su policajci kada su došli pred dom osumnjičenih na zagrebačkoj Šalati, tamo zatekli zaštitare. Njih su supružnici angažirali kao zaštitu, iz čega bi se moglo zaključiti da su iz prevareni ulagači, što su i sami potvrdili, ozbiljno pritiskali.

“Jednom od ulagača ponudili smo mirenje te smo mu predložili plan otplate, no on nas je počeo uznemiravati. Napravio je i web stranicu preko koje je uznemiravao i naše prijatelje”, tvrdila je Adriana Matak tijekom ispitivanja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.