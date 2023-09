Zašto odgajateljica koja je djeci usta lijepila selotejpom nije dobila otkaz? Evo što kaže ministar Fuchs

Podijeli :

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs komentirao je u četvrtak stravičan slučaj iz Dječjeg vrtića Trnsko o odgajateljici koja je djeci usta lijepila sleotejpom kako bi bila tiho.

“To je apsolutno nedopustivo i za svaku osudu, postupljeno je po preduuri. Reagirala je prosvjetna inspekcija koja je odmah napravila uvide i donijela rješenje da je to teška povreda radne discipline i preporučila opomenu s mogučnošću otkaza”, kazao je ministar Fuchs i nastavio:

“U tom trentuku nakon nalaza ravnateljica je uz suglasnost Upravog vijeća mogla donijeti odluku o otkazu, nitko drugi osim poslodavca radniku ne može dati otkaz. Sve i isključivo je na ravnateljici.”

Odgajateljica u zagrebačkom vrtiću djeci lijepila usta selotejpom i vezala im ruke?

“Naravno da nije normalno, da se svatko normalan zgraža nad tim, ne mogu naći riječi kojim bi osudio takav postupak”, dodao je Fuchs.

Ranije u četvrtak se oko ovog slučaja oglasio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. “Kako ja mogu znati detalje istrage koja je u tijeku? Grad Zagreb će postupiti kao osnivač. Ja ne mogu prejudicirati krivnju. Postupit će grad ako ne postupi ustanova u kojoj se to dogodilo. Ako se to dogodilo, to zvuči strašno, za to netko treba odgovarati i to se više ne smije ponoviti.”

Portal Zagreb.info je o ovom slučaju kontaktirao i Melinu Vučak, ravnateljicu vrtića u pitanju.

“Vrtić je postupio po svim protokolima, obavijestio sve nadležne institucije, te su izvidi još u tijeku i prema svim postupanjima, vrtić će pružiti podršku unutar svojim ovlasti”.

Nije željela komentirati kada će se i hoće li se sporna odgajateljica vratiti na posao.

