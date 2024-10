Doznajemo detalje iskaza Nine Obuljen Koržinek pred istražiteljima EPPO-a

Podijeli :

Europsko tužiteljstvo još uvijek raspliće aferu geodezija. N1 je sada doznaje detalje iskaza ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek koji je istražiteljima EPPO-a dala kao svjedokinja u svibnju ove godine.

U svom iskazu ministrica ističe kako je ključna osoba za 3D snimanje u Ministarstvu bio njezin tadašnji pomoćnik Davor Trupković. Za taj posao koji je on, kako kaže ministrica, nakon potresa u Zagrebu i Petrinji Ministarstvo kulture i medija platilo Geodetskom fakultetu 2,5 milijuna eura. Zadnja isplata od 3,2 milijuna eura je zaustavljena jer je stiglo upozorenje o mogućim nepravilnostima.

Suradnja s Geodetskim fakultetom

Posao 3D snimanja bio je, kao što je poznato, dodijeljen Geodetskom fakultetu, a ministrica u svom iskazu objašnjava da je to učinjeno jer joj je Trupković rekao da taj fakultet ima najviše znanja i stručnosti, te opreme da to obavi. Nakon potresa bilo je nužno da se kulturna baština snimi kako bi se mogla osigurati obnova, dodala je ministrica.

Inače, Trupković je, što je također javno poznato, od ranije bio u prijateljskim odnosima s tadašnjim dekanom Geodetskog fakulteta Alminom Đapom.

“Mi smo u to vrijeme surađivali s brojnim znanstvenim ustanovama, pa mi je tako bilo logično da se angažira Geodetski fakultet za 3D snimanja”, rekla je istražiteljima Obuljen Koržinek. Doduše, nije se mogla sjetiti je li njoj osobno bila dostavljena ponuda Geodetskog fakulteta, ali je tu ponovno naglasila kako je sve vodio Trupković.

Fakultet se stavio na raspolaganje

“Ja sam ponudu vidjela tek nakon što su u ovom slučaju krenuli izvidi. Utvrdila sam da se u njoj spominje cijena, kao i da se navodi da se Geodetski fakultet stavlja na raspolaganje Ministarstvu kulture u ovim teškim vremenima”, prisjetila se u svom svjedočenju.

Izjavila je zatim i kako joj je glavna tajnica Ministarstva kulture i medija Marica Mikec, nakon što su počeli izvidi u ovom slučaju, rekla da je bio problem provesti javnu nabavu za 3D snimanje budući da su radovi već trajali.

“Zbog toga javna nabava nije ni provedena. Sve se to događalo dok još nije bilo jasnih uputa za postupanje u kriznim situacijama poput potresa i pandemije. Ministarstvo graditeljstva je tek u siječnju 2023. donijelo upute za javnu nabavu u kriznim, izvanrednim situacijama”, posvjedočila je ministrica.

Rekla je i da joj Trupković nije govorio ništa o cijeni 3D snimanja, kao ni o broju objekata koje je bilo potrebno snimiti.

Objasnila je istražiteljima kako je došlo do potpisivanja ugovora za financiranje ovih radova europskim sredstvima iz Fonda solidarnosti. Prema njezinim riječima 3D snimanje je bilo prihvatljivo za financiranje europskim novcem, te je ugovor, prema njezinom sjećanju, bio potpisan u srpnju 2021. godine.

“Kasnije je raskinut budući da nije dostavljen zahtjev za nadoknadu sredstava a nije dostavljen ni početni plan nabave. Zato ova sredstva nisu ni potraživana iz Fonda solidarnosti”, kazala je.

Tijekom 2023., nakon što je portal Telegram otkrio ovu aferu, a zatim su istragu otvorili i europski istražitelji, ministrica je tvrdila kako nepravilnosti nije bilo, dok je u iskazu EPPO-vim istražiteljima potvrdila da je još krajem 2022. upozorena da je u 3D snimanju bilo nepravilnosti.

Utvrđene nepravilnosti

“Krajem 2022. u četvrtom izvješću o obavljenom 3D snimanju Krešo Račić je naveo da je financijskom kontrolom utvrdio nepravilnosti, odnosno da je u izvješću bilo objekata koji su, prema prva tri izvješća, već bili plaćeni. Četvrtim izvješćem traženo je plaćanje gotovo 25 milijuna kuna, no na prijedlog Marice Mikec i Kreše Račića odlučila sam obustaviti sva plaćanja prema Geodetskom fakultetu, dok se to pitanje ne riješi. U to vrijeme bili smo fokusirani na povlačenje novca iz Fonda solidarnosti, te smo se ovim odlučili baviti kasnije”, rekla je ministrica istražiteljima.

Potvrdila je i da je Sporazum s Geodetskim fakultetom potpisala naknadno, kasnije nego što je izrađen. Upravo je Sporazum, bio podloga za plaćanja Geodetskom fakultetu.

Naknadno potpisivanje dokumenata

“Marica Mikec rekla je da su neki dokumenti, među kojima i taj sporazum, meni na potpis dostavljeni naknadno. Ne znam o kojem se vremenskom odmaku radi”, izjavila je Nina Obuljen Koržinek.

Istražitelji su joj osim Sporazuma s Geodetskim fakultetom od 28. travnja 2020., pokazali i njezinu odluku od 27. travnja 2020. kojom je Geodetski fakultet angažiran za 3D snimanje. Oba dokumenta imaju pečat Ministarstva kulture i medija koje je taj naziv dobilo tek u srpnju 2020. godine.

“Moguće je da su upravo to dokumenti koje mi je spominjala Marica Mikec”, zaključila je ministrica u svom iskazu.

