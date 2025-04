Netanyahu na suđenju za korupciju: Moja žena bi izgledala kao sumo borac da je popila sav taj šampanjac

Podijeli :

Moti Kimchi/Pool via REUTERS

Tijekom svjedočenja na suđenju za korupciju u ponedjeljak izraelski premijer Benjamin Netanyahu je zanijekao da je primao neprimjerene poklone u obliku šampanjca i cigara od holivudskog producenta Arnona Milchana u zamjenu za njegovu potporu zakonu koji mu je bio u korist, poznatom kao "Slučaj 1000".

“Milchan mi je dao cigare kao prijatelj, nikad to nisam tražio, on bi došao i dao mi ih”, rekao je Netanyahu na sudu, prenosi The Times of Israel.

Izraelski vojni piloti pozvali Netanyahua na kraj rata s Hamasom: Prioritet su taoci

Netanyahu je dodao da se “Milchan kupao u šampanjcu”, da je “pio šampanjac uz svaki obrok”, da je njegov podrum “bio pun šampanjca”, te da je svima dao šampanjac, uključujući bivšeg izraelskog predsjednika i premijera Shimona Peresa.

Na sudu je rekao i da je njegova supruga Sara “dobila dio toga”.

“Moja žena bi izgledala kao sumo hrvačica da je popila 160 sanduka šampanjca, a mogu vam reći da ona nema 300 kilograma”, rekao je Netanyahu.

Netanyahu je odbacio svjedočenje Hadase Klein, koja je radila kao Milchanova pomoćnica, da ju je njegova supruga Sara maltretirala i prijetila joj otkazom, rekavši da “nikada nije vidio” svoju ženu da viče na nju.

Prosvjednici na suđenju u jednom su trenutku počeli vikati Netanyahuu da taoci koje drži palestinska militantna skupina Hamas u Gazi “nemaju šampanjac i cigare”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.