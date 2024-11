Nova presuda Županijskog suda: Zatvor ‘teritorijalcima’ koji su 1991. mučili i ubili hrvatske zarobljenike u Dubici

Podijeli :

Zbog ratnog zločina počinjenog u rujnu 1991. u Dubici u petak su na Županijskom sudu u Zagrebu u odsutnosti ponovno nepravomoćno osuđena četvorica tadašnjih pripadnika Teritorijalne obrane - Đorđe Ratković (55), Đuro Jerneić (55), Stevo Radunović (60) i Milorad Šarac (59). Prvu presudu kojom su trojica dobila po 18 godina zatvora, a jedan 20 godina ukinuo je Vrhovni sud RH.

Danas izrečene nepravomoćne kazne znatno su blaže. Ratković, Jerneić i Radunović dobili su po deset godina zatvora, dok je Šarcu izrečeno 12 godina zatvora. Sud, doduše, uopće ne zna gdje se okrivljenici nalaze niti jesu li živi jer Srbija s hrvatskim pravosudnim vlastima više ne razmjenjuje informacije vezane za ratne zločine. Prema posljednjim podacima Ratković se nalazi u Srbiji, Jerenić u SAD-u, Šarac u Republici Srpskoj, a Radunović vrlo vjerojatno također u Srbiji.

Mučne optužbe

Proglašeni su krivima jer su 15. rujna 1991. kao pripadnici Teritorijalne obrane Dubica zarobili više civila hrvatske nacionalnosti te ih zatočili u toaletu poljoprivredne zadruge. Tamo su ih tukli da bi ih zatim izveli u dvorište i tjerali ih da pjevaju četničke pjesme.

Prisiljavali su ih da po tom dvorištu trče u krug, a oni su ih tukli palicama i puškama. Kada su iznemogli i isprebijani zarobljenici popadali, četvorica ‘teritorijalaca’ gazili su ih nogama. Jedan pripadnik Teritorijalne obrane, koji je u međuvremenu umro, ubio je dvojicu zarobljenika. Njihova tijela natovarili su na traktorsku prikolicu, a preživjelima su naredili da legnu preko njih. Tijela su odvezli do rijeke Une i bacili ih, dok su preživjele zarobljenike vratili u poljoprivrednu zadrugu.

Nije bilo dokaza

Šarac je bio optužen i da je s još dvojicom pripadnika TO Dubica u rujnu 1991. iz ambulante izvukao dvojicu ranjenih hrvatskih civila. Zatim su ih vezali žicom, mučili te žive zapalili. No, za tu točku optužnice izrečena mu je oslobađajuća presuda. Naime, sudsko vijeće za to nije našlo dovoljno dokaza. Samo jedan svjedok tvrdio je kako je čuo da je Šarac u tome sudjelovao, no to za osudu nije bilo dovoljno.

“Nesporno smo utvrdili da su svi zarobljenici bili izvedeni i maltretirani te da su dvojica ubijena. Njihova tijela su kasnije nađena i obdukcijom su utvrđeni prijelomi i rane od hitaca. Zarobljenici koji su preživjeli svjedočili su više puta kako se zločin dogodio, a njihove iskaze potvrdili su i svjedoci koji su bili članovi TO. Optuženicima je jedino olakotno, to što su prema dostupnim podacima neosuđivani, a otegotnim im je bilo težina djela i način na koji je počinjeno, kao i društvena neprihvatljivost tog čina jer su žrtve bili civili zarobljeni tijekom ratnih djelovanja”, obrazložila je odluku sudskog vijeća sutkinja Tamara Pleše.

