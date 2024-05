Skandal u osječkom HNK: Moraju platiti tisuće eura vlasuljarki koju su na poslu godinama maltretirali

Podijeli :

Marko Mrkonjic/PIXSELL

Općinski sud u Osijeku donio je nepravomoćnu presudu prema kojoj osječko Hrvatsko narodno kazalište mora platiti 6.636 eura svojoj bivšoj vlasuljarki.

Zaposlenica koja je bila zadužena za frizure i perike glumaca dokazala je da ju se godinama maltretiralo na poslu. Voditeljica Vlasuljarsko-frizerske radionice, prema nepravomoćnoj presudi, ponižavala ju je pred drugim zaposlenicima, neutemeljeno je kritizirala njezin rad, nazivala ju slugom i bacala šminku, te ostala sredstva za rad pred nju.

Detalji tužbe protiv HNK

Šefica joj je stalno, kako je navela u tužbi, mijenjala radno vrijeme, pa se i njoj i drugim zaposlenicima, događalo da zakasne ili da dođu satima prerano. Istovremeno im nije dopuštala da koriste pauze pa su radili i po 12 sati.

Za promjene u radnom vremenu voditeljica je zatim optuživala upravo ovu vlasuljarku, čime je, kako proizlazi iz nepravomoćne presude, izazivala netrpeljivost ostalih kolega prema njoj.

Sve to trajalo je od 2013. godine. Vlasuljarka se 2021. požalila na ugnjetavanje, odnosno zatražila od vodstva HNK u Osijeku zaštitu svog dostojanstva. Zahtjev joj je odbijen, pa je slučaj završio na sudu.

Osječki HNK sve to demantira

Predstavnici HNK u Osijeku uvjeravali su sud da su optužbe njihove bivše zaposlenice čista fikcija.

“Sve što je HNK u Osijeku ikada zahtijevao je da radnici u cijelosti poštuju naloge nadređenih i da svoje radne zadatke izvršavaju pravilno i pravovremeno u interesu cijelog radnog kolektiva i publike”, naveli su u odgovoru na tužbu.

Podsjetili su i da je vladala pandemija covida-19, zbog čega se rad u kazalištu morao prilagoditi. Dodali su i da se nerijetko do zadnjeg časa nije znalo tko će točno igrati u nekoj predstavi ili ići na putovanje, pa je nekad raspored rada zbog toga prilagođavan.

Kaos među vlasuljarima i frizerima

Tadašnji intendant HNK u Osijeku prisjetio se u svom iskazu na sudu da je najviše problema imao upravo s frizerajem.

“Odnosi tamo su bili više nego loši, užasni. Stalno su se odvijale svađe. Svi su bili protiv svih. Pisali su prijave, vladao je košmar”, svjedočio je. Neke frizerke u svojim su iskazima potvrdile da ih je šefica pokušavala sve zavaditi.

Salve uvreda, lijekovi i otkaz

“Kolegici je govorila da je neradnica, nesposobna, mali govnarko, potrčko, psić”, citirala je svjedokinja dodajući kako je i ona napustila HNK u Osijeku upravo zbog tog zlostavljanja.

Vlasuljarka je sve te uvrede i u svom iskazu ponovila. “Šefica me nije pozdravljala već je vikala za mnom ‘muuu’. Zbog svega sam morala piti tablete za smirenje prije dolaska na posao”, izjavila je.

Na kraju je Općinski sud u Osijeku zaključio da je ovoj vlasuljarki bilo povrijeđeno radno dostojanstvo.

Evo što je napisano u presudi

“Iako je poslodavac dužan prema Zakonu o radu zaštititi dostojanstvo radnika HNK Osijek to nije učinio. Nije ju zaštitio ni nakon što je u više navrata prijavila voditeljicu radionice.

Ovakvo ponašanje HNK Osijek nije nikako prihvatljivo, ni opravdavajuće, budući su upravo oni trebali zaštititi pravo na dostojanstvo svoje zaposlenice, te onemogućiti bilo kakve nelegitimne postupke kojima bi se povrijedilo to njezino pravo. Čak i pod pretpostavkom da je smatrao da vlasuljakra nije dobro radila, odnosno da je odbijala posao, to nije bio razlog da ju se omalovažava, ni da ju se obezvređuje. HNK u Osijeku mogao je to riješiti otkazivanjem ugovora o radu vlasuljarki, ili kroz upozorenje na obveze iz radnog odnosa što je u ovom slučaju izostalo”, navedeno je u nepravomoćnoj presudi na koju obje strane imaju pravo uložiti žalbu.

Osim odštete za povrijeđeno dostojanstvo, HNK u Osijeku morat će, ako ova presuda postane pravomoćna, platiti vlasuljarki i 2.113 eura sudskih troškova.

