Uhićen bjegunac koji je progutao tri žileta kako bi pobjegao iz zatvora

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL / Ilustracija

Bjegunac Srđan Martinović koji je rekao da je policiji pobjegao tako što je skočio s drugog kata bolnice Rebro, uhićen je u ponedjeljak.

Kako doznaje Danas.hr, bjegunac Martinović koji se obratio medijima rekavši da je policiji pobjegao tako što je skočio s drugog kata bolnice Rebro, uhićen je u popodnevnim satima.

“Dan prije bijega uhitili su me u Varaždinu s 3.8 promila u autu. Zadržali su me 12 sati na triježnjenju. Prebacili su me u Zagreb i u policijsku postaju i tamo sam progutao tri žileta. Prebacili su me u bolnicu Rebro gdje sam bio dva dana. Pišu da sam pobjegao iz prizemlja, to nije istina, skočio sam s drugog kata i strgane su mi obje noge. Oporavljam se i bježim”, ispričao je bjegunac.

“Nemam veze sa Srđanom Mlađanom. Neću se predati, idem u rat”, kazao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Javio se bjegunac s Rebra: Neću se predati, idem u rat Orešković: Plenković je šef tih korupcijskih afera. On je kapetan svih kapetana