Orešković: Plenković je šef tih korupcijskih afera. On je kapetan svih kapetana

Saborska zastupnica Dalija Orešković u Newsroomu N1 televizije komentirala najavu otvaranja novih istraga iz Afere Žalac te aktualne političke teme.

Podsjetimo, obrana Gabrijele Žalac kaže da će pokušati oboriti optužnicu zato što je dio dokaza (poruka) prikupljen u drugom slučaju (slučaj Josipe Rimac). Europska tužiteljica rekla je kako ne bi ni poslali optužnicu na sud da ne očekujemo da bude potvrđena.

Na pitanje je li moguće da se iz svih dokaza iz istrage u slučaju Žalac pojavi i neki novi slučaj, odgovorila je Tamara Laptoš: “Moguće, nisam rekla da nisu pokrenuti neki slučajevi iz predmeta Žalac.”

Dakle, već su pokrenuti?

“Neki da, ali o njima vam ne mogu govoriti u toj fazi postupka”, zaključila je.

I ministra obrane Maria Banožića novinari su upitali boji se je HDZ novih istraga u aferi Žalac. Ministar je rekao kako “Svaki SMS da se pojavi bit će gledan u negativnom kontekstu. Bilo kakav kut gledanja u sebi ima negativan kut gledanja. I najmanji SMS koji će se pojaviti može se krivo protumačiti”, rekao je Banožić.

“Sklapa se jedan mozaik”

Dalija Orešković komentirala je izjavu europske tužiteljice Tamare Laptoš oko otvaranja novih istraga. Rekla je da je europska tužiteljica oprezna, detaljna i studiozna odvjetnica koja se sa spisima nikad ne zalijeće dok nisu gotovi i svi dokazi spremni.

“Način na koji je ona gostovala u emisiji i objasnila princip rada. pokazuje i iskustvo u komuniciranju s medijima”, kaže Orešković i dodaje da je da predstavnici ovakvim tijela trebaju biti otvorena prema javnosti da objasne što ta tijela rade i kako bi utišali političku kakafoniju u kojoj često oni koji nemaju dostatna pravna znanja znaju ili podignuti histeriju, krivo intepretirati stvari ili nabaciti blato na institucije kad za to i nema nekih opravdanja.

“Činjenica je da kad jedan predmet krene, da krene na temelju onog što je čvrsto. Naravno da kako se odvijaju nove dokazne radnje dolaze nova saznanja se stavljaju u kontekst s onim što je bilo prije i sklapa se jedan mozaik”, kaže saborska zastupnica i dodaje da ako u ovom trenutku nema dostatno dokaza za pokretanje premijera ili njegovo pozivanje na razgovor da nije isključeno da će u nekom trenutku do toga doći.

“Plenković ne bi trebao mirno spavati”

Komentirala je izjavu premijera koji kaže da su poruke iz afere Žalac “netema” i da mu više neće stvarati politički problem jer, po njemu, neki su ljudi slučajno završili u nadzoru i sad imaju jako velike političke probleme.

“Andrej Plenković ne bi trebao tako mirno spavati s obzirom na broj korupcijskih afera njegovih ministara koje je upravo on odabrao i postavio na mjesta na kojima jesu. Andrej Plenković je šef svih tih korupcijskih afera, jer je neprirodno, nelogično i bilo bi teško za povjerovati da baš sa svim tim situacijama nije imao ništa jer on je šef i kapetan svih kapetana i manje više svi oni koje je on postavio, koji su za njega obavljali poslove su u nešto umočeni”, rekla je zastupnica Centra i dodala je da je teško vjerovati da je on jedini čistih ruku.

Podsjetila je i na Aferu Borg i Hotmail iz koje je vidljivo da je on u sve upućen i umočen.

Na pitanje je li sad krenula neka utrka s vremenom u kojima vladajući pokušavaju promjeniti kazneni zakon prvenstveno kako bi spriječili nanošenja političke štete, prije nego se eventualno pod pritiskom javnosti dignu neke optužnice, Orešković odgovara: “Treba situaciju malo dedramatizirati”.

“Sa zakonom ili bez zakona informacije će dolaziti do medija. Do koje mjere to komprimitira Plenkovića? A očito ga čini nervoznim unatoč tome što svaki puta kada se neka afera preispituje i što oporba, jalova, takva kakva je, koja ne može skupiti više od 55 glasova pokrene neku inicijativu, Andrej Plenković se uzjoguni, uspuše, postane autoritarniji, arogantniji pa kaže da je njegova armirana većina u Saboru postala čvršća jer ima još tu i tamo nekog žetončića i spavača. Dakle činjenica je da vrijeme curi i da su sljedeći parlamentarni izbori pred vratima i činjenica je da će u nekom trenu špopnovo doći na red izbor i reizbor nadzornih odbora nekih institucija i mislim da je ovog trena glavni politički cilj HDZ-a ostanak na vlasti baš zato kako bi nadalje imali kontrolu nad tim procesom odabira svih drugih institucija koje saborska većina bira jer im je to jedina garancija ili jedina nada da sve ovo o čemu mi sad na kapaljku govorimo u medijima ne postane sadržaj nekih novih optužnica”, rekla je Orešković.

