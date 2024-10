Čovjek s debelim dosjeom i 10-ak identiteta uskoro izlazi na slobodu. Hoće li mu tužiteljstvo dokazati optužbe?

Podijeli :

Još najviše dva dana u istražnom zatvoru može biti Željko Žderić, 54-godišnjak kojeg se povezuje s brojnim prijevarama, a proljetos je uhićen zbog korištenja lažne putovnice. Ta je glasila na ime Sasha Vuk, samo jedno od lažnih imena što ih je Žderić koristio.

Tužiteljstvo tvrdi da je uz pomoć te lažne srpske putovnice pokušao u Hrvatskoj dobiti OIB, a istovremeno ju je koristio dok je između prosinca 2021. i veljače ove godine boravio u raznim hotelima u Zagrebu, Rovinju, Šibeniku, Umagu i Hvaru.

Iskazi svjedoka

Svjedokinje iz rovinjskog hotela koje su ovaj tjedan ispitane na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu Žderića nisu prepoznale kao gosta. On je te njihove iskaze iskoristio kako bi poručio u sudnici da ga se bez osnova optužuje i zadržava u istražnom zatvoru. Njegov odvjetnik Vlado Rebić zatražio je ukidanje istražnog zatvora, no sud je to odbio učiniti.

N1 je prvi pisao o Žderiću kojeg se već više od 20 godina u više zemalja povezuje s ozbiljnim financijskim prijevarama.

Na odgovor na pitanje hoće li tužiteljstvo uspjeti dokazati optužbe za krivotvorenje isprava trebat će još neko vrijeme pričekati. Tek na nastavku suđenja očekuje se svjedočenje odvjetnika kojem je Žderić dao punomoć zajedno s dokumentima kako bi mu pomogao ishoditi OIB. Odvjetnik se na ovotjednom ročištu nije pojavio jer ima problema sa zdravljem.

Debeli dosje

Inače, Žderić je, prema javno dostupnim podacima, još 2005. u Kanadi bio prijavljen za prijevaru tešku 200 tisuća dolara. Tada se predstavljao kao bogati poduzetnik s nekretninama i drugim posjedima u Europi, a posebno u bivšoj Jugoslaviji.

Navodno je ljude uvjeravao da mu je novac vezan, odnosno uložen i da mu nedostaje gotovine. Nakon što bi mu dali tražene iznose nikada ga više nisu vidjeli.

Već tada su istražitelji imali informacije da se Žderić lažno predstavlja i kao Aleksandor (Alex) Vujičić, Leonid Sinaiouk, Syed Hussain, Siniša Sascha i Milorad Žderić. Kasnije se pojavljivao i kao Pavle Kolić, Sassa Visser ili pak Sasha Vuk.

Nakon što je N1 objavio prvi tekst o Žderiću javilo nam se još njegovih žrtava koje govore da ih je oštetio. Na temelju njihovih prijava koje su podnijete u Hrvatskoj, izvidi, kako nam je potvrđeno iz državnog odvjetništva, još uvijek traju.

