N1 istražuje: Hrvatski softveraši na udaru krize. “Nema tko nije otpuštao”

Izvor: Matija Habljak/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Microblink, jedna od zvijezda hrvatskog tehnološkog sektora koja razvija rješenja bazirana na računalnom vidu i umjetnoj inteligenciji - njihova spin off tvrtka je globalno poznati Photomath - još početkom prošle godine bila je u snažnoj ekspanziji. U godinu dana udvostručili su broj zaposlenih i planirali su dodatna zapošljavanja: Sada se, izgleda, ta snažna ekspanzija - barem što se broja zaposlenih tiče - zaustavila i krenula u drugom smjeru.

Kriza, koja je već dulje vrijeme prisutna u globalnom IT sektoru, došla je i do nas. Mnoge kompanije koje su još prije godinu dvije ambiciozno zapošljavale nove ljude, danas dijele otkaze. Neke kompanije smanjile su broj “ne-tehničkog” osoblja, odnosno onih zaposlenika koji nisu direktno u proizvodnji softvera, dok su drugi bili prisiljeni otpuštati i softveraše.

Ovakva situacija nije neočekivana, s obzirom na to što se sve događalo u američkom IT sektoru, gdje su i najveće kompanije bile pogođene valom otpuštanja. S obzirom na glovalnu povezanost – mnoge naše IT kompanije rade za strance – bilo je pitanje vremena kada će kriza doći i do nas.

Startupi ostali bez novca, pa stali s narudžbama

Davor Runje, predsjednik Upravnog odbora CESEx-a, udruženja hrvatskih izvoznika softvera za N1 objašnjava da je jedan od uzroka ove globalne krize povećanje kamatnih stopa središnjih banaka, u nastojanju da time pokušaju obuzdati inflaciju, a što je smanjilo dostupnost kapitala za nove investicije.

“Tu su u prvom redu stradali startupi koji su lani tražili investitore, ali i oni startupi koji su bili dobro kapitalizirani su smanjili troškove zbog neizvjesnosti trajanja doba skupog kapitala. Kako startup tvrtke najviše troše na istraživanje i razvoj, u manjoj mjeri su smanjili broj zaposlenih, a u većoj smanjili angažman servisnih tvrtki s kojima su surađivali. Tako su naše domaće tvrtke koje pružaju usluge inozamnim startupovima odmah osjetili pad prihoda, dok se taj val na domaće startupove, odnosno na njihovo poslovanje, nešto sporije odrazio”, kaže Runje.

Masovni otkazi u SAD-u krenuli su još prošle, a nastavili su se i ove godine. Ove godine, do sredine rujna američki tehnološki sektor podijelio je više od 150 tisuća otkaza, što je značajno više nego prošle godine, kada je otkaze dobile oko 93 tisuće zaposlenih. Otkaze su dijelili, ne samo satartupi, već i najveće tehnološke kompanije.

Tehnološki div otpušta još 9.000 radnika, nakon čak 18.000 otkaza u siječnju

Velike kompanije uvode umjetnu inteligenciju, pa trebaju manje ljudi

Runje kao razlog otpuštanja u velikim kompanijama vidi u razvoju automatizacije, odnosno umjetne inteligencije.

“Razvoj umjetne inteligencije čak je i najveće i najuspješnije tvrtke kao što su to Google, Meta, Apple, Amazon i sl. potaknuo da smanje svoju radnu snagu za 20 posto u zadnjih godinu dana. Ove tvrtke nikako nisu u financijskim problemima, ali povećanje produktivnosti novim alatima omogućio im je da taj novac ulažu u daljinji razvoj umjetne inteligencije”, kaže.

Što se tiče hrvatskih kompanija, još uvijek nisu dostupni službeni podaci o tome koliko su smanjivali broj zaposlenih. No, od više ljudi koji poznaju situaciju u sektoru može se čuti da “nema tko nije otpuštao”.

Microblink navodno otpustio 100 ljudi

Poznata hrvatska softverska kompanija Microblink, navodno je nedavno otpustila oko 100 ljudi. Poslali smo im upit, kako bi provjerili navedenu informaciju, no do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.

Softverska agencija Q, koja je radila na brojnim inozemnim projektima, također je, prema neslužbenim informacijama, smanjila broj ljudi za nekoliko desetaka. Ni oni nam nisu, dok zaključenja teksta, ni potvrdili ni demantirali navedenu informaciju.

