Kome zvončići zvone

Tanja Draškić Savić

Tri godine.

Samo i točno toliko – tri godine – trebalo je da hrvatska nacija i država do kraja i nepovratno poglupe. Kako se i zašto to dogodilo, nikad nećemo saznati, jer ako netko u budućnosti i bude imao mogućnosti i resurse da tu stvar istraži, sasvim sigurno neće imati volje i interesa. Koga će, zaboga, to zanimati?

Elem, prije sedam dana Hrvatsku je zatresao pravi mali adventski, predbožićni skandal. Prvi je objavio Večernji list, kojega su upozorili zaprepašteni i zgroženi čitatelji, a vijest su onda prenijeli baš svi hrvatski mediji, do posljednjeg: “Skandalozno! Djed Mraz i vilenjakinja u ZET-ovom Božićnom tramvaju pjevali ‘Čavoglave’ uz pozdrav ‘Za dom’!” U jednom praznom zagrebačkom Božićnom tramvaju, kako se dalo razumjeti iz paničnog teksta, ZET-ovi animatori Vilenjakinja i Djed Mraz snimljeni su, naime, kako pjevaju kultnu Thompsonovu, “u Zagori na izvoru rijeke Čikole/ stala braća da obrane svoje domove”.

“Neugodno nas je iznenadio sadržaj videosnimke i postupak uključenih osoba, te je promptno pokrenuta interna procedura s ciljem utvrđivanja svih okolnosti. Ističemo da se navedeni događaj zbio u tramvaju koji nije bio na redovnoj vožnji, već u povratku u spremište, te u njemu nisi bili prisutni ostali putnici izuzev djelatnika ZET-a i animatora angažiranih preko agencije za evente”, uznemirenom su onda Večernjem listu objasnili iz ZET-a, najavljujući interni postupak i odgovarajuće disciplinske mjere, te preispitivanje nastavka poslovne suradnje s agencijom koja je angažirala animatore.

Miroslave, pobratime mio

I prije nego sam stigao pogledati “uznemirujuću snimku”, nad glavom mi se već nadvio ovoliki upitnik. U božićnom tramvaju pjevali “Čavoglave”?

Zaista? I?!

Da su Thompsonove “Čavoglave” zabranjene, već bih za to čuo. Provjerio sam, i nisu. Više od trideset godina ustaški trubadur Marko Perković ustrajno po zemlji i inozemstvu za dom spreman pjeva kako su “u Zagori na izvoru rijeke Čikole stala braća da obrane svoje domove”, i nikad nije ni ispitan, ni uhapšen, ni osuđen, nikad organizator nije bio “neugodno iznenađen”, niti je “preispitivao nastavak poslovne suradnje”. “Čavoglave” su, naime, u Republici Hrvatskoj posve legalna pjesma: glupa, moguće i zločinačka, ali legalna, baš kao i bilo koja pjesma Miroslava Škore ili Maje Šuput.

Zašto je to onda odjednom “skandalozno!”?

Prije samo godinu dana, recimo, u isto ovo adventsko predbožićno vrijeme – štoviše, točno na današnji dan 2022. – jednako je društvene mreže poharala snimka iz javnog prijevoza u kojemu su se orile božićne “Čavoglave”: jedina je razlika bila u tome što javni prijevoz tada nije bio prazan, već pun putnika. I što nije bio baš Božićni tramvaj ZET-a, već više Božićni avion Croatia Airlinesa. I što “Čavoglave” nisu pjevali Djed Mraz i njegova Vilenjakinja, već Zlatko Dalić i njegovi Vatreni, svi uglas, na trijumfalnom povratku sa Svjetskog prvenstva u Kataru.

Pokolj na Čuki 22

Pa ipak, iz nekog razloga to tada nije bio adventski skandal. Niti su zgranuti čitatelji nazivali redakcije, niti je Večernji list urlao “skandalozno!”; niti su se iz Croatia Airlinesa oglasili priopćenjem kako ih je “neugodno iznenadio sadržaj videosnimke i postupak uključenih osoba” – objašnjavajući kako se “navedeni događaj zbio u zrakoplovu koji nije bio na redovnoj vožnji, već na izvanrednom letu iz Dohe” – niti su u HNS-u najavili interni postupak i disciplinske mjere. Štoviše, u svim hrvatskim medijima – točno i bez iznimke svim onim koji će se godinu dana kasnije zgražati nad “skandalom!” u ZET-ovu tramvaju – snimka Luke Modrića i njegovih vilenjaka kako u avionu pjevaju “Čavoglave” dočekana je s neskrivenim simpatijama i oduševljenjem.

Zašto, eto, Luka Modrić može u punom avionu na međunarodnoj liniji – zašto, konačno, može već i Marko Perković Thompson pred punim dvoranama i stadionima – a Djed Mraz ne može niti u praznom tramvaju?

Priča je, kako vidite, bila dovoljno suglupa i prije nego sam obamrla mozga najzad pogledao “skandaloznu snimku”. I zaista, na snimku se vide ikonografski točni Djed Mraz na kraju smjene i njegova rasplesana Vilenjakinja s crvenom kapicom kako u potpuno praznom Božićnog tramvaju veselo uz tramvajski razglas pjevaju “Čavoglave” na melodiju – “Jingle Bells”.

Čekaj malo, “Čavoglave” na melodiju “zvončića” što “zvone cijelu noć”?

Da, “Čavoglave” na melodiju “zvončića” što “zvone cijelu noć”.

Kakve sad “Čavoglave” na melodiju “zvončića” što “zvone cijelu noć”?

Tajna Fakulteta prometnih znanosti

Prije samo tri godine, naime, u isto ovo adventsko, predbožićno vrijeme – štoviše, točno na današnji dan 2020. – jednako je društvene mreže poharao videoklip “Čavoglava” na melodiju “Jingle Bells”, samo što je tada cijela država umirala od smijeha. Bio je to, naime, dugo iščekivani najnoviji “spot” VIS-a Niprije, tajanstvene gerilske grupe koja se predstavljala kao “tucet loših muzičara”, pa Thompsonov ratni hit obrađivala i prepjevavala na najrazličitije moguće i nemoguće melodije.

Slušali smo tako “Bojnu Čavoglave” kao “Shallow Čikolu” u “izvedbi” Lady Gage i Bradleyja Coopera iz “Zvijezda je rođena”, i “Čavoglave Dreamin'” u “izvedbi” The Mamas & the Papas, čuli smo i “Čavoglave” u “izvedbi” Miley Cyrus na melodiju njene “Wrecking Ball”, i u “izvedbi” Metallice na melodiju “Whiskey in the Jar”, i u “izvedbi” Abbe na melodiju “Dancing Queen”. VIS Niprije bili su apsolutne zvijezde, a njihove mahnite obrade narod je masovno dijelio na društvenim mrežama, nestrpljivo čekajući sljedeću. Sve dok koncem te 2020. nisu izbacili i božićne “Čavoglave” na melodiju “Jingle Bells”, na oduševljenje nacije i svih hrvatskih medija – točno i bez iznimke svih onih koji će se, eto, tri godine kasnije zgražati nad “skandaloznim!” božićnim “Čavoglavama” u ZET-ovu tramvaju.

“Svi pričaju o urnebesnim obradama ‘Čavoglava'”, “Ovo morate čuti: Niprije su ponovo obradile ‘Bojnu Čavoglave'”, “Obožavatelji su opet oduševljeni!” – tako je, recimo, o potpuno istoj grupi i potpuno istoj obradi potpuno iste pjesme pisao potpuno isti Večernji list prije samo tri godine.

Grozničavo sam stoga u Večernjaku i ostalim novinama i portalima čitao dramatične izvještaje o “skandalu!”, tražeći negdje barem spomen VIS-a Niprije, čije su članove prije samo tri godine zbog istih “urnebesnih obrada” hvalili kao originalne, duhovite i zabavne gerilce. Nigdje, međutim, ni spomena. Čak se i Vilenjakinja u novinama branila izjavom kako ih je zapravo snimao vozač, koji je i tražio da se pusti pjesma, pa pustio snimku na društvene mreže!

Tri palme na poluotoku nesreće

Iako se i iz aviona na letu Doha-Zagreb može vidjeti i čuti kako je pjesma zajebancija na račun Thompsona i “Čavoglava” – Djed Mraz i Vilenjakinja pjevaju “čujte srpski dobrovoljci, bando četnici” na melodiju “zvončići, zvončići, zvone cijelu noć”, jebemumater! – nitko u državi nije shvatio vic. Ali baš nitko. Do danas, evo sedam dana. Uzrujani čitatelji pili su tako Normabele i panično nazivali Večernji list, cijeli tjedan zvončići su zvonili na moralnu uzbunu, prekrili jebeni zvončići Zagreb baš kao da su ga Srbi napali kasetnim bombama.

I “urnebesno!” je odjednom postalo “skandalozno!”.

U samo tri godine.

Samo i točno toliko – tri godine – trebalo je, eto, da hrvatska nacija, mediji i čitatelji do kraja i nepovratno poglupe. “Zvončići, zvončići, zvone cijelu noć, i ostaju u

sjećanju što nikad neće proć'”, kaže pjesma, a sjećanje što nikad neće proć’ Hrvatima na koncu nije potrajalo ni tri Božića. “Oj Hrvati, braćo mila iz Čavoglava, Hrvatska vam zaboravit neće nikada”, prepjevaju onda Niprije, a Hrvatska im zaboravila već do kraja pjesme.

Nijedan Hrvat – da parafraziram onog jednog pisca, kako se zove – nije glup sam za sebe: glupost svakog Hrvata poglupljuje i vas, jer ste obuhvaćeni u hrvatskom narodu. I zato nikad ne pitajte kome zvončići, zvončići, zvone na sav glas.

Kroz tihu noć i čitav kraj

zvone za sve nas.

