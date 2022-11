Svečano otvoren Interliber, 44. međunarodni sajam knjige

Podijeli:







Izvor: Tomislav Miletic/PIXSELL

Međunarodni 44. sajam knjige Interliber svečano je otvoren u utorak u nazočnosti brojnih predstavnika kulturne, političke i akademske zajednice, uz poruke o važnosti knjige i pisane riječi te poziv svima da u narednim danima posjete Zagrebački velesajam i pronađu knjigu za sebe.

Prvi “pravi” postpandemijski Interliber otvorila je u Paviljonu 7 Zagrebačkog velesajma ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, kao izaslanica predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Čestitala je struci – nakladnicima, knjižarima, piscima, prevoditeljima i svima zaposlenima u ovoj, kako je naglasila, iznimno važnoj industriji, što su uspjeli prebroditi teško razdoblje krize. “Posebno sam ponosna da iz razdoblja pandemije izlazimo osnaženi s čak devet novootvorenih knjižara u RH”, rekla je Obuljen Koržinek.

Nakladnicima je zahvalila što organizacijom i sudjelovanjem u festivalima na kojima ugošćuju brojne domaće i strane autore pridonose vidljivosti knjige i čitanja te domaćoj čitateljskoj publici koja pokazuje da prepoznaje knjižare, knjižnice i antikvarijate kao središta knjižarskog entuzijazma i čitateljske strasti.

Najavila je 250 milijuna kuna za kulturne i kreativne industrije u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti te povećanja sredstava za pravo javne posudbe, i izrazila nadu da će se u sljedećoj godini realizirati i novi model otkupa knjige. Pozvala je javnost da u sljedećim danima posjete Zagrebački velesajam, pronađu knjigu za sebe, sudjeluju u brojnim događanjima te “da na takav način svi zajedno knjigu i čitanje još jednom stavimo u fokus naše pažnje”.

Pokrovitelj manifestacije gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević zahvalio je Zagrebačkom velesajmu na uspješnoj organizaciji još jednog Interlibera, “središnjeg nacionalnog događaja posvećenog knjizi i nakladništvu i jedne od najvažnijih kulturnih manifestacija u RH”, svim dionicima branše na uloženom trudu i znanju kako bismo i ove godine imali atraktivnu, raznoliku i kvalitetnu ponudu novih naslova, te Ministarstvu kulture i medija na uspješnoj suradnji.

Izrazio je zadovoljstvo što se ove godine Interliber “vratio u punoj snazi u Grad Zagreb”, grad koji se, kako je istaknuo, može pohvaliti znatnim ulaganjima u kulturu, “pa tako i u sektor knjige”. Najavio je najveće i najvažnije kapitalno ulaganje svojega mandata, gradsku knjižnicu u Paromlinu, koja je trenutno u fazi preprojektiranja, a koja će, kako je rekao, postati “u pravom smislu riječi novi društveno-kulturno-obrazovni centar cijelog grada”.

Direktorica Zagrebačkog velesajma Renata Suša poželjela je dobrodošlicu svim posjetiteljima “najvećeg kulturnog događaja jeseni” te ih pozvala da se u narednim danima do nedjelje prepuste čarobnom svijetu knjiga na štandovima 296 izlagača koji u Paviljonima 5,6, 7 i 7a nude ljepotu pisane riječi i bogatstvo kulturnog nasljeđa ukupno 15 zemalja.

Ove godine, uz hrvatske, svojim se izdanjima i autorima na Interliberu predstavljaju i izlagači iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Francuske, Irske, Italije, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, SAD-a, Slovenije, Srbije, Švedske, Švicarske, Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Osim bogate ponude knjiga, nakladnici su pripremili i bogat popratni program promocija i susreta s autorima. Premium program koji organizira Zajednica nakladnika i knjižara pri HGK posvećen je ukrajinskoj i srpskoj književnosti. U Europskoj godini mladih, poseban je program pripremljen za mlade, a uključuje radionice grafita, glazbeni program, kvizove, te različite edukacije, a tu je i bogata ugostiteljska ponuda na šest lokacija otvorenog i zatvorenog prostora.

44. Interliber traje do 13. studenoga a otvoren je svaki dan od 10 do 20 sati osim petka i subote, kada je radno vrijeme do 21 sat. Ulaz na sajam je besplatan, kao i parking za sve posjetitelje Interlibera.

