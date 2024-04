Plenković poručio Milanoviću: Ti kao predsjednik više ne postojiš

Podijeli :

Nakon sjednice Vlade izjavu za medije dao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

U početku se osvrnuo na dolazak Rafalea. “Bit ćemo u poziciji kakvu nikad nismo imali dosad kad je riječ o našim obrambenim sposobnostima. Oni mogu biti i lovci i izviđači, mogu obavljati kompleksne djelatnosti, a vijek im je najmanje 40-ak godina.”

Zahvalio se Anušiću, Banožiću, Krstičeviću koji su dali svoj doprinos, kao i drugima koji su bili uključeni u ovaj proces.

Osvrnuo se na pregovore s DP-om i pressicu HND-a s predstavnicima Novosti oko zabrinutosti o slobodi medija.

“Nema ništa novog od jučer, sastanci se nastavljuju idući tjedan, a za ovo danas, nisam to pratio”, rekao je.

“Treba pitati je li to prihvatljivo Milanoviću i SDP-u, oni vabe DP u tu antikorupocijsku vladu”, dodao je.

Ponovio je da je oporba poražena. “Bit je da moramo podvući crtu da lčjudi koji imaju hrpe afera bez trunke ograde, bez treptaja su u stanju optuživati generalno HDZ. Kao da imamo Snjeguljice s druge strane, koji zaboravljaju da im predsjednik stranke mislim na Grbina, koji je sa stricem samo jedan mandat više osvojio – retorika nakon izbora, koji je predsjednika USUD-a nazvao GNJUS.”

“Mi to ne prihvaćamo”, kazao je.

“Oni žele porobiti institucije”

Kaže da oporba lažno optužuje da “smo lopovi i kriminalci”.

“Ne prihvaćamo tu tezu, pogotovo nakon izbora. Što je cilj Milanovića i njegovih jataka?”, rekao je.

Novinari su ga pokušali upitati o pregovorima s DP-om, ali Plenković je poručio da on ima pressicu i da tu nema ništa novo pa nastavio s prozivanjem

“Dopustite da narodu objasnim ono što smatram da je bitno jer su u medijskom prostoru lažne optužbe postale normalna stvar, e sad ćemo to maknuti”, kazao je.

“Korumpirani SDP, Most… Zlonamjernost, bezobrazluk… Grmoja, Milanović i ovi koji ga podržavaju ne žele program, veće plaće, oni žele porobiti institucije. Da bi imali upliv na njihov rad. Oni žele porobiti institucije”, rekao je, dodajući da je Milanović za cilj imao porobiti DORH.

“Odsad ćemo ponavljati nonstop… Možemo? Kako se zapošljava u Holdingu, Benčić hoda tamo… To su teme. Most korumpiran s medijima, Milanović potpuno obezglavljen od slučaja Kovačevića. Merzel presuđena. Niz drugih slučajeva”, nastavio je Plenković, dodajući da u oporbi imaju “agendu porobljavanja institucija progona”.

“Ljudi puni vlastitih afera”

“Ovi ovdje na kršenje Ustava ne da slušaju USUD nego kažu gnjus. U kampanji koja je bila na rubu regularnosti, oni su teško poraženi i narod im je rekao ne. U postizbornoj fazi nemaju ništa novo. Što bi normalni političar rekao? Grbin, naknada za odvojeni život. Ljudi puni vlastitih afera, ali zapljuskuju javnost da je HDZ nešto problematičan”, ustvrdio je, dodajući da se HDZ bori protiv korpucije i da su institucije slobodne.

“Što je za gđu. Orešković rekao sam Milanović? On sam kaže – trgovanje utjecajem, kako je postala predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. On je to sam priznao. I sad takva osoba, koja je optužila Puljka i njegove, koji su vodeći dvojac ove grozne teze ili HDZ ili Hrvatska, tamo im je otišla Đerek, a ona ih optužila upravo za korupciju. Odakle im pravo da ponavljaju teze koje se lako okreću protiv njih. To je bit”, kazao je Plenković.

O pregovorima nije htio, navodeći da je puno bitnije ovo što govori o, kako kaže, korumpiranoj oporbi.

“DP ako ide s gubitnicima, onda su dio tzc. antikorupcijske koalicije, a ako idu s HDZ-om, e onda su najcrnja desnica. Razumijete licemjerje? Laž”, rekao je Plenković.

Kaže da je Grbin trebao dati ostavku kao što su to u prošlosti učinili Bernardić i Milanović. “Ovi nakon teškog, katastrofalnog poraza nastavljaju vrijeđati institucije.”

“Pazite jučer licemjerje, čovjek koji nije dao suglasnost za nabavu, došao i čestitao. On sad hvali Rafale i pravi se da nije kršio Ustav. To neće tako proći”, poručio je.

“Milanović kao predsjednik Republike više ne postoji”

Lijevu oporbu je ponovno nazvao licemjernom, prevarantskom i poručio da je teško poražena.

Osvrnuo se na tezu oporbe o 30 ministara koji su otišli iz Vlade. “Imamo dva i pol slučaja vezana za nešto što ima doticaja sa sumnjom počinjenja kaznenog djela za vrijeme dok su bili ministri”, rekao je, dodajući da je oporbena teza o 30 ministara lažna.

“Kad bih se obazirao na to tko je u politčkoj areni što je tko kome rekao, ne bih ni s kim mogao surađivati”, dodao je.

“Milanović kao predsjednik Republike više ne postoji. Doći na odbor jedne stranke, kao predsjednik, ti više ne postojiš. On to zna, to znajus vi ustavnopravni stručnjaci. Nakon ovog teško poraza isto treba dati ostavku”, poručio je Plenković.

Dodaje da su “Grbin i stric trebali momentalno napustiti politiku” 17. travnja nakon poraza na izborima.

Vidi li se u Bruxellesu? “Ja hoću da HDZ uvjerljivo pobijedi na europskim izborima. Vidio sam na TV-u nekog tko je tamo sjedio pet godina, a dotad ga nisam registrirao. Davati povjerenje nekom tko gore radi protiv hrvatskih interesa, ne javi se pet godina, i sad ponovno ide po povjerenje, to se zove zabluda. Meni hrvatski ljudi djeluju mudri i pametni.

Ostajete predsjednik Vlade? “Sigurno.”

